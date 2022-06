Los diez autos usados que más se venden en la Argentina

Entre los primeros puestos hay modelos de Volkswagen, Chevrolet y Toyota

El Volkswagen Gol y Gol Trend, el Chevrolet Corsa y Classic, y la Toyota Hilux son los tres modelos más vendidos de la Argentina en el mercado de autos usados.

Durante mayo, como ya es habitual, estos tres vehículos lideraron (en ese orden) el ranking de transferencias en los registros de todo el país. El top ten quedó conformado así:

Volkswagen Gol y Gol Trend: 8.262 transferencias en mayo Chevrolet Corsa y Classic: 4.927 Toyota Hilux: 4.128 Renault Clio: 3.520 Ford Fiesta: 3.310 Fiat Palio: 2.999 Ford Ranger: 2.876 Ford EcoSport: 2.729 Ford Ka: 2.556 Toyota Corolla: 2.531

En mayo, de acuerdo al informe de la CCA, se llevaron a cabo 138.552 transferencias. Esto marca un crecimiento del 42,5 por ciento en relación con el mismo mes del año pasado, cuando se vendieron 97.226 unidades usadas.

Frente al pasado abril, mes en el que se transfirieron 130.364 vehículos, la suba fue del 6,28 por ciento. Y el acumulado anual ahora arroja un crecimiento del 1,31 por ciento gracias a 648.575 unidades, por encima de las 640.208 del período enero-mayo de 2021.

Las agencias de autos usados se encuentran “agonizando” y “usando toda su experiencia e imaginación para reinventarse a las nuevas formas de venta y no llegar al extremo de volver a achicar sus estructuras haciendo peligrar los puestos de trabajo”, advirtió el presidente de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), Alberto Príncipe, a través de un comunicado.

“Sabemos de la voluntad del Gobierno para que esto no suceda, pero no vislumbramos a corto plazo un cambio importante en la medida que la situación macroeconómica del país no mejore”, agregó el ejecutivo.

Príncipe dijo que la suba de las ventas de autos usados en mayo “no se puede tomar como crecimiento porque se vienen disminuyendo los volúmenes año tras año”. “Es sólo un índice que esperamos que vuelva a crecer en forma continua y considerable”, concluyó.

Cuánto podrías pedir por tu auto si lo quisieras vender en junio

El precio de un auto usado depende de numerosas variables, principalmente de su estado de conservación. Sin embargo, pese a que los números pueden variar de acuerdo al vendedor, la Cámara del Comercio Automotor (CCA) difunde mensualmente los valores promedio para las agencias del sector.

A continuación, se puede chequear el precio sugerido en junio de 2022 de todos los autos usados del mercado que se venden en la Argentina y fueron fabricados desde 2008 para acá. Para los vehículos producidos antes de esa fecha, la CCA no tiene valores oficiales.

Usados Junio Compressed by Todo Noticias on Scribd