¿Los encontraste todos? Estos son los easter eggs del nuevo mapa de Among Us, Airship

El nuevo mapa del popular juego tiene gran cantidad de secretos escondidos

Si no los descubriste por tus propios medios, te contamos algunos de los más interesantes secretos y curiosidades que puedes encontrar en este nuevo mapa de Among Us.

TMNT x Among Us

Dentro de la armería podemos encontrar distintas armas, pero justamente en una vitrina podemos encontrar una katana, un par de nunchakus, un bastón y un par de sais. Es decir, podemos encontrar las armas de las mismísima tortugas ninja.

<img class=»size-full wp-image-947560 img-responsive alignnone lazyload img-responsive» src=»https://www.nexofin.com/archivos/2021/04/1.jpg» alt=»» width=»1024″ height=»473″ />

Aunque también parece que dentro de este mismo lugar podemos encontrar otras armas interesantes, algunas que podrían venir de un videojuego ajeno a Innesloth.

Call of Duty x Among Us

Dentro de la misma armería podemos encontrar distintas armas, un par de Ak-47, una metralleta desmontable dorada, un par de pistolas doradas y lo que parece ser un trío de Ray Guns de Call of Duty Zombies.

<img class=»size-full wp-image-947561 img-responsive alignnone lazyload img-responsive» src=»https://www.nexofin.com/archivos/2021/04/2.jpg» alt=»» width=»1024″ height=»473″ />

Tan solo por las Ray Guns, podríamos deducir que las armas doradas también pueden ser una referencia a los skins de oro que podemos desbloquear en Call of Duty, aunque bien podrían ser referencia a otra cosa. Pero las Ray Gun si se pueden ver con total claridad.

Más armas especiales

Si vamos a Bóveda, podemos ver dos armas especiales muy interesantes en exhibición. Lo curioso es que ambas armas matan de un solo golpe en sus respectivos juegos. La primera es la Golden Gun, la que aparece en el videojuego Golden Eye 007 para Nintendo 64 y que a su vez, aparece en la película que se llama “The Man with the Golden Gun”

La segunda arma es una espada de energía proveniente de la serie de juegos de Halo, con la que puedes eliminar de un golpe a los enemigos que se crucen en tu camino.

<img class=»size-full wp-image-947562 img-responsive alignnone lazyload img-responsive» src=»https://www.nexofin.com/archivos/2021/04/3.jpg» alt=»» width=»1024″ height=»473″ />

Distintas obras de arte

Dentro de la misma Bóveda podemos encontrar una serie de cuadros famosos que parecen haber sido robados. Estos son, de izquierda a derecha, los siguientes:

– La Noche Estrellada de Vincent Van Gogh

– Un par de cuadros que no reconocí

– La Mona Lisa de Leonardo DaVinci

– Un cuadro que parece ser un wallpaper de Windows

– Otro par de cuadros que no reconocí

– La pintura Gótico Estadounidense de Grant Wood

<img class=»size-full wp-image-947563 img-responsive alignnone lazyload img-responsive» src=»https://www.nexofin.com/archivos/2021/04/photo5127355932928485852-1024×473-1.jpg» alt=»» width=»1024″ height=»473″ />

Un viejo conocido

Todos quienes crecimos en la época del DVD podemos reconocer la clásica pantalla en donde podíamos ver revotar el logo de “DVD” si es que dejábamos el reproductor sin moverse por mucho tiempo. Esa misma animación se puede encontrar en una pantalla en Among Us.

Lo único que hay que hacer es ir al cuarto de Seguridad y en el monitor podrás encontrar esta clásica animación que marcó a toda una generación.

<img class=»aligncenter size-full wp-image-947564 img-responsive lazyload img-responsive» src=»https://www.nexofin.com/archivos/2021/04/5.jpg» alt=»» width=»1024″ height=»473″ />

Muchos secretos de Henry Stickmin

Este escenario es, literalmente, una referencia directa al Toppat Clan del videojuego Henry Stickmin. Aquí podemos ver muchas cosas que este grupo de criminales se ha robado con el paso de los años, además de muchos sobreros a lo largo del mapa, los cuales son el sello característico de ellos.

<img class=»size-full wp-image-947566 img-responsive alignnone lazyload img-responsive» src=»https://www.nexofin.com/archivos/2021/04/6.jpg» alt=»» width=»1024″ height=»473″ />

Pero sobre todo, hay un lápiz tirado en una parte de la nave que el mismo Henry usa en su propio juego. Este lo puedes encontrar en el área de la Plataforma, en las afueras de la nave. Curiosamente, dentro de Henry Stickmin, este lápiz se encuentra justamente en el mismo lugar. Básicamente se confirma que ambos juegos son parte del mismo universo, aunque la manera en que se puedan juntar las historias, es algo que aún desconocemos, pues incluso los miembros del Toppat Clan aparecen en cuadros dentro de la nave pero con apariencia de personajes de Among Us.