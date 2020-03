Los enigmas de “La Casa de Papel”: las siete incógnitas que se resolverían en la cuarta temporada

El destino de Nairobi, el papel de Belén Cuesta o la muerte de Helsinki son solo algunos de los interrogantes que podrían responderse a partir del 3 de abril 13 de marzo de 2020

Las series que crean grandes incógnitas y tramas inesperadas atrapan en seguida al espectador. Y “La Casa de Papel” es experta en jugar con la incertidumbre.

El 3 de abril llegará a Netflix la cuarta temporada y en ella deberían resolverse muchos de los enigmas que dejó abiertos la tercera parte de la historia; además de los misterios que destapó la semana pasada el nuevo tráiler.

El destino de Nairobi, la verdad sobre Berlín o la identidad secreta de la inspectora Alicia Sierra son algunos de los interrogantes que desataron decenas de teorías y conspiraciones en los últimos meses, pero no son las únicas que deberían resolverse en la próxima temporada.

El futuro de Nairobi

Los amantes de Nairobi no pueden esperar. Saber si la atracadora sobrevive o no al disparo del francotirador está desquiciando a muchos espectadores, que a través de redes sociales se han organizado para exigir a los guionistas que no maten a la delincuente más feminista y sensata del grupo.

Como era de esperar, el tráiler no dio demasiadas pistas. Prácticamente, Nairobi no aparece en el clip de dos minutos, y la mayoría de los planos en los que lo hace recuerdan los instantes después del disparo. La vemos tendida sobre la improvisada mesa camilla, ensangrentada y atendida por sus compañeros. Pero sobre su futuro, no se revela casi nada.

Amante de dar pistas y desatar el lado más paranoico de los espectadores, “La Casa de Papel”, sin embargo, regala en los minutos finales un plano que lo podría decir todo. Se ve escondido en una secuencia de imágenes que se siguen a gran velocidad. Una de ellas, muestra a Nairobi intubada en una camilla, como si estuviera en estado vegetativo. Aunque se desconoce la línea temporal, podría ser una pista de que la atracadora estará en coma gran parte de la temporada.

La identidad de Alicia Sierra

A la izquierda, Tatiana, la pianista y atracadora de bancos que fue novia de Berlín, y a la derecha, la inspectora Sierra. Los fanáticos creen que se trata de la misma persona (Foto: Netflix/La Casa de Papel)

Esta fue una de las preguntas que generó más teorías, suposiciones y conspiraciones durante la tercera parte de la serie. El parecido físico de la inspectora Alicia Sierra con Tatiana, la ex pareja de Berlín, hizo pensar a los espectadores que realmente las dos son la misma persona. Es decir, la cruel investigadora Sierra es en realidad, una ex atracadora.

Durante la cuarta temporada, esta pregunta por fin podría resolverse. ¿Es la inspectora una antigua delincuente?; ¿Alicia Sierra es en realidad Tatiana, el antiguo amor de Berlín?; ¿Quién es el padre del hijo que espera?; ¿Podría ser la inspectora parte de la banda?

Muchas preguntas quedaron sin respuesta, y algunas teorías son más improbables que otras. Y esto lleva al siguiente interrogante…

¿Berlín está vivo?

Cuando las conjeturas sobre la identidad de Alicia Sierra estallaron en redes, muchos pensaron que el padre de su bebé podía ser Berlín. Sin embargo, el jefe al mando del atraco a la Casa de la Moneda murió supuestamente durante la huida sacrificándose por sus compañeros y las fechas no cuadran: el hijo de la inspectora no puede ser de Berlín. A no ser que continúe vivo.

Y lo cierto es que muchos espectadores creen en esta posibilidad.

En el tráiler de la cuarta temporada, Berlín aparece sujetando a un hombre por el cuello. “Aguanta”, le dice el atracador. Para muchos, estas imágenes son la prueba definitiva de que el hermano de El Profesor nunca murió. Y al tratarse de uno de los personajes favoritos de la serie, la gran mayoría expresó abiertamente su felicidad ante la posibilidad de que regrese; aunque en realidad, se trata de una incógnita que podría mantenerse hasta la quinta temporada. De momento, habrá que esperar al 3 de abril antes de hacerse ilusiones.

La aparición fugaz y misteriosa de Belén Cuesta

(Foto: Netflix/La Casa de Papel)

Este es quizás uno de los enigmas que más desconcertó a los espectadores. En un plano corto, de pocos segundos, escondida tras los rehenes, cabizbaja y sin decir palabra, la famosa intérprete española Belén Cuesta aparece en uno de los episodios de La casa de papel.

La imagen trastornó a los fanáticos. La mujer que ganó este año el Premio Goya a Mejor Actriz no tiene ni una línea de guión en el episodio. De hecho, pasa completamente desapercibida. Pero es evidente que su rol será esencial durante la cuarta temporada. Aunque ni siquiera aparezca en el tráiler.

¿Qué hacía Belén Cuesta entre los rehenes?; ¿Es el factor sorpresa del metódico profesor?; ¿O una agente infiltrada?; Quizás, ¿una cirujana que salvará a Nairobi, o un miembro de la banda que aún no conocemos?

De nuevo, se trata de un misterio que descubriremos a partir del 3 de abril.

¿Quién es el asesino? Play Tráiler La casa de Papel – parte 4

Si las preguntas sobre la identidad de Alicia Sierra, el destino de Nairobi o la supuesta muerte de Berlín no eran suficientes, el tráiler sumó nuevos interrogantes.

Uno de ellos es quién es el asesino al que se refiere el Profesor. En una de las escenas del avance, el cerebro de la operación le revela a Tokio que hay un asesino dentro del edificio. Aunque todo parece apuntar a que se trata de Gandía, el jefe de seguridad del banco que logró liberarse, podría tratarse de un engaño, Y quizás, incluso, el asesino sea un integrante de la banda.

El suicidio de Helsinki

(Foto: Netflix/La Casa de Papel)

En el tráiler, el supuesto asesino trata de matar a Helsinki. Lo cuelga de una cuerda para que todos crean que se suicidó. Las imágenes muestran al atracador ahorcándose con la soga y luchando por soltarse, pero no revelan si finalmente muere.

La supuesta muerte de Denver y Río

(Foto: Netflix/La Casa de Papel)

Otro de los avances que impactó a los internautas en redes sociales es la granada que explota en el elevador en los segundos finales. Dentro están Denver y otro integrante, que parece Río. Aunque es poco probable que estos personajes vayan a morir, todo podría ocurrir, y el tráiler juega con la incertidumbre.

f:Infobae