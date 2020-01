Los errores más frecuentes de las personas en el mar

Estos son los errores más comunes que se ven a diario en la playa y las prevenciones para disfrutar de un verano sin ningún evento desafortunado.

– Muchos de los chicos que entran al mar con las tablas para barrenar no se colocan la pita (cuerda que viene con la tabla y debe ir sujeta a la muñeca) y esto es peligroso cuando el viento viene del lado de la arena, porque todos los elementos flotantes inevitablemente se van mar adentro. Al ponérsela, podrá volver a subir y le dará más tiempo al guardavida a que lo vaya a buscar.

– Las personas ingresan al mar en lugares con banderas rojas en la orilla, que señalizan zona de peligro. Es una forma que tienen los guardavidas de marcar que esa área es riesgosa, por el motivo que sea. Sin embargo, muchos se meten igualmente en esa parte, más allá de que la recomendación es de hacerlo a diez metros de la zona.

– Cuando son muy chicos, entre tres y cinco años, que una ola los puede tirar, los guardavidas piden a los padres que tienen que estar, como mucho, a la distancia de un brazo.

– Debido a la multitud en la playa, la gente suele acampar enfrente del puesto y esto imposibilita su trabajo, impidiendo que puedan salir a rápido hacia un rescate.

– Pese a que en la costa argentina suele haber mucho viento, muchos colocan la sombrilla de mala manera, algo que puede ser trágico. Hay que colocarla de manera opuesta al viento, para que no se vuele.

Medidas de prevención:

– Por excelencia son las banderas del estado del mar y las banderas rojas qué señalizan zonas de peligro.

– Para los más pequeños hay que tener en cuenta los horarios de mar, ponerles gorritos, remera y protector y, hasta el año, no deben bajar a la playa entre las 11 y 17 hs.

– No perder de vista a los nenes, ni bien llegan siempre enseñarle un punto de referencia, una carpa de color llamativo, un edificio alto, o las casillas o mangrullos de los bañeros.

– Los nenes deben saber quiénes son los guardavidas, que están para ayudar y donde los pueden hallar.

– Evitar bañarse en áreas con banderas rojas y en áreas donde no están protegidas o vigiladas por guardavidas.

– No meterse al mar en los horarios que no hay guardavidas. Su horario es de 9:00 a 19:00 hs. Después, salvo los días de mucho calor que se suelen quedar un poco más, no hay seguridad. No se metan.

– Al llegar a la playa, preguntarle a ellos los peligros del día, pueden ser vientos, corrientes, olas altas, y demás.

Banderas

– Celeste: mar bueno.

– Negro / amarillo: dudoso.

– Negro / rojo: peligroso.

– Rojo: prohibido el baño.

– Negra con rayo: tormenta eléctrica.

