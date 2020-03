Los escandalosos mensajes de la novia de Alexander Caniggia contra el mediático

2020-03-30

La joven compartió un fuerte descargo contra el mediático en las redes sociales.

Luego de haber sido demorado por violar la cuarentena, Alex Caniggia quedó en medio de un nuevo escándalo. Su novia (o ex novia), Macarena Herrara publicó un duro descargo contra el hijo del “Pájaro” Caniggia en las redes sociales donde aseguró que la dejó un día antes de irse a vivir juntos.





En detalle, Yanina Latorre (51) fue la encargada de viralizar esos enigmáticos mensajes que Herrera publicó en las últimas horas. “Les dejo las historias de Instagram que subió la novia del chico Caniggia y que después borró”, escribió la panelista de Los ángeles de la mañana​ (El Trece, a las 11) en Twitter.

“No dormí en toda la noche y me despierto con mensajes de la inmobiliaria volviéndome loca porque hoy firmábamos el contrato. Me voy a ir a la mierda, osea, ya mismo dejo la facultad y todo y este mes me voy a la mierda”, comenzó escribiendo Herrera sobre una foto de sus ojos empañados en lágrimas.

De acuerdo a la joven, Alexander la dejó “porque ‘no le conviene para el show tener novia’”. “¿Cómo podés ser tan forro de cagarte en alguien que te ama así? ¿Cómo? ¡¡No me entra!! Si eso no es maltrato psicológico, ¿qué mierda es?”, se preguntó ella, completamente desconsolada