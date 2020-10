Los furcios de Candela Correa en Crónica TV

La edil capitalina se enredó al explicar al sector político al que pertenece.

La concejala Candela Correa volvió a estar en el centro de las miradas. Es que mientras la entrevistaban para denunciar mediáticamente “hostigamiento” por parte de sus compañeros por su forma de vestir, no supo reconocer a que partido o fuerza política representa.

“Yo estoy en el lineamiento de Gustavo Sáenz, nuestro gobernador, y entré por el frente… por Salta tiene… perdón, ¡por el Frente de Todos! No, no, perdón que con tantos nombres… Salta tiene Futuro es el lineamiento de mi gobernador pero yo no pertenezco a ese bloque, soy un monobloque, ‘Nueva Generación’”, dijo la edil del departamento capital que no supo identificar de entrada a que partido pertenece.

Sin nombres

La edil denunció a través del canal Crónica TV que sus colegas le pidieron que “se tape un poco”.

Sin dar nombres o presentar una denuncia formal, la joven señaló que “entré a una reunión de labor parlamentaria virtual y retomaron el tema del escándalo del diputado Juan Ameri. En ese momento, pidieron a las mujeres que nos taparamos o nos pongamos un saquito para evitar una situación similar”, contó durante la entrevista con Crónica TV.

“Esta vez sufrí un momento de violencia y discriminación de parte de dos compañeras y a algunos les molesta que yo salga a contar esta incomodidad”, añadió.

“Mi forma de vestir no califica el nivel de las tareas», agregó.

Correa asumió como edil de la capital salteña en diciembre del año pasado.

“Yo vengo sufriendo varias situaciones de hostigamiento, no la vengo pasando muy bien desde el día que asumí. No pertenecía a al política, vengo de la rama de la gimnasia, del deporte. Aposté a esto porque tengo una cantidad de mujeres atrás. Todos podemos aportar a la sociedad”, dijo.

No es la primera vez que Correa, instructora de fitness, comente esta clase de errores. En una entrevista que le realizó El Tribuno antes de que llegara a ser concejala, tampoco supo decir cuál era la empresa encargada de la recolección de residuos en Salta.

Consultada por el tratamiento de residuos en manos de Agrotécnica Fueguina, la edil dijo: “Esté en manos de quién esté, debe hacerse responsable. Quizás lo ponemos en manos de la Municipalidad y no vemos cambios. O podemos ver cambios estando en manos de… de la… ¿cómo me dijiste, perdón? ¿La Fueguina?”.