Los gimnasios volverán a abrir el 16 de septiembre

Los gimnasios continuarán abiertos normalmente después del 15 de setiembre. Así lo aseguró Maximiliano Kripper, referente de los gimnasios en Salta: “De no tomarse nuevas medidas, los esperamos a todos el 16 respetando los protocolos sanitarios” expresó .

Agrupaciones de gimnasios y actividad física trabajan en un proyecto a nivel nacional para que se declare el ejercicio en los gimnasios como “actividad esencial” en la Cámara de Diputados. “De ahí vendrá la bajada de línea para que sea provincial” aseguró Kripper.

Por el momento no se han dispuesto nuevas medidas en Salta respecto a los gimnasios, que hasta ahora abrían sus puertas discriminando a los clientes por DNI y con medidas de distanciamiento social, y deberán cerrar hasta el 15 de Septiembre. No obstante, en el marco de crisis sanitaria que Salta atraviesa, el coach y dueño de un box de Crossfit Mariano Martínez, promovió que los gimnasios y centros de actividad física se adhieran a tal proyecto nacional a través de la difusión de un comunicado. “Está en manos de todos llevar un mensaje contundente –respaldado por datos válidos- en defensa de nuestro sector. No esperen que alguien más lo haga por ustedes, es su responsabilidad luchar contra la mentira y la desinformación” alega la propuesta. El entrenador salteño instó a otros gimnasios a unirse al proyecto , argumentando que el ejercicio es salud y que los gimnasios “son parte de la solución”.