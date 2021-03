Los mails que prueban el ofrecimiento a Beatriz Sarlo para vacunarse antes de tiempo

La intelectual declaró ante la jueza que la esposa de Axel Kicillof le ofreció ser una de las privilegiadas en recibir la vacuna sin la asignación de un turno. El escándalo por los vacunados VIP que se destapó tras las declaraciones de Horacio Verbitsky y la posterior renuncia del ex ministro de Salud, Ginés González García, se encuentra lejos de quedar fuera del foco de los medios y la Justicia. En ese sentido, en las últimas horasen los tribunales de Comodoro Py y ante la jueza de instrucción María Eugenia Capuchetti

La escritora presentó mails para acreditar sus dichos y mostró la comunicación que mantuvo con quien ofició de intermediario entre ella y Quereilhac: Carlos Díaz, editor de Siglo XXI.

La primera comunicación quedó registrada el 22 de enero, fecha en la que Carlos Díaz escribió desde su correo electrónico de la editorial.

“Me llamó Soledad Quereillac porque está colaborando con la campaña de concientización para que la gente se vacune. Me pidió una mano para contactar alguna gente, empezando por vos”, introduce.

Y continúa: “Es una campaña bien pensada (o sea, no le van a dar un uso político berreta, pero claramente es la campaña a favor de la vacunación de la Provincia de BA). Mi primera reacción fue pensar que vos jamás te prestarías pero frente a la posibilidad de que te puedas vacunar de inmediato me pareció que tenía que preguntarte.”

Al mismo tiempo, se encargó de remarcar y dejar en claro que el procedimiento era “todo por derecha, nada trucho”.

Durante el mismo mail, Díaz comenta que “mucha gente conocida” piensa sumarse a la campaña y completa: “Sabés que a mí no se me juega nada con esto, así sí decís que sí o que no todo me parecerá muy bien”. “Pensé que tus ganas de volver a circular por el mundo cuanto antes podía hacer que vieras el plan con más encanto”. “Decime qué te parece y contá conmigo para gestionar los detalles en caso de que aceptes”, cierra, con un abrazo grande.

En ese sentido, y una hora después de haber recibido la propuesta, Beatriz Sarlo respondió alegando que le parecía “mal ese ejemplo de intelectuales que reciben ese privilegio”, según afirma en el mail.

Al respecto, agrega: “No tengo ningún inconveniente de que se utilice mi nombre expresando mi deseo de vacunarme. Pero no quiero vacunarme antes de que me toque solo porque soy un nombre conocido. No me parece ético. Soledad debería pensar este aspecto de su idea. Fue a la Facultad de Filosofía y Letras no a estudiar publicidad a todo trapo sino para aprender a reflexionar sobre las consecuencias de la primera idea que se le pase por la zabiola”.

“Podés pasarle este mensaje si te parece que ayuda a no precipitarse con la primera idea publicitaria, sin pensar en la dimensión moral de todo el asunto. Espero una respuesta a estas consideraciones, aunque tampoco me ilusione con recibirla ya que el apuro puede más que la reflexión”, concluye.

El último mail intercambiado entre ambos comprende una respuesta de Díaz ante la negativa de Sarlo de vacunarse antes de tiempo: “Entiendo perfectamente lo que decís y se lo comunicaré a Soledad”, le dijo.

Y continuó: “Cuando hablé le planteé explícitamente lo que comentás. Me parecía que el único justificativo para que alguna gente prestigioso y/o famosa se salteara algunos lugares de la fila para la vacunación tenía que ser que todo fuera en el marco de una campaña bien armada y no de gente vacunándose y poniendo fotos en las redes, cosa que podía ser malinterpretada o vista como una avivada”.

“Ya aceptaron un montón de figuras y creo que lo que Soledad quería aportar era riqueza y diversidad, y por eso la lista de actores, deportistas, etc.”, sostuvo Díaz. En ese marco, explicó que la esposa del gobernador “quería sumar a figuras de la academia y del campo intelectual”. “Para ella sos uno de los exponentes máximos y por eso pensó en vos”, subrayó Díaz.

En el mail, el intermediario además le comenta a Sarlo que cree que la propuesta no tiene como fin “ser originales en la campaña, ya que en varios países del mundo le están pidiendo a figuras de distintos ámbitos que se saquen fotos dándose la vacuna, para mostrar que es importante, que confían, que no hace daño, etc.”.

En esa línea, consideró antes de despedirse: “En los tiempos que corren, aunque me parezca horrible, una foto del momento o un testimonio en primera persona en una entrevista creo que tiene más potencia que el simple apoyo a la medida. Así que entiendo perfectamente lo que decís sobre tu desacuerdo en lo relativo a recibirla”.