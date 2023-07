Los mejor y peor vestidos de los Martín Fierro de la televisión 2023

El outfit de todas las figuras de la televisión nacional quedó bajo la atenta mirada de Maureene Dinar, Benito Fernández, Patricia Doria y Patricia Profumo, quienes analizaron a Infobae el look de cada una de las estrellas que desfilaron por el Hotel Hilton de Puerto Madero

Con el Hotel Hilton de Puerto Madero como pasarela, todas las estrellas de la televisión argentina dijeron presente en los Premios Martín Fierro 2023. Es que este 9 de julio, ninguna figura quiso quedarse afuera en la velada más esperada por las máximas estrellas del espectáculo argentino.

Sin embargo, algunas no optaron por los mejores estilos, según señalaron los diseñadores Maureene Dinar, Benito Fernández, Patricia Doria y Patricia Profumo en diálogo con Infobae.

Quiénes fueron los mejor y peor vestidos de la noche

Natalia Oreiro

“Está inspirado en las grandes Divas, para la alfombra roja, GOROF presentó un diseño vibrante que refleja la pasión y el romance de figuras legendarias, así como su feminidad y belleza radiante”, dijo a Infobae la reconocida diseñadora María Gorof, directora creativa

Todos los diseñadores elogiaron el look de la actriz y cantante Natalia Oreiro, quien lució un modelo de María Gorof, que consistió en un imponente vestido Carmine Red, en tul francés con un sutil destello de cristales, destacando una teatral quilla y la espalda al descubierto. Lució joyas Floboskis/stad. Un par de aros trepadores, oro amarillo con corazones de rubíes y corazón de brillante. Pulsera tenis de oro amarillo con brillantes, pulsera amarillo de oro amarillo con rubíes y brillantes, anillos haciendo juego de rubíes y brillantes (cinco).

En palabras de Dinar, se trata de “un vestido al cuerpo, y hay que tener realmente un cuerpo para lucir este vestido con cuello alto, mangas largas y totalmente entallado y bordado. Le queda muy bien”. Mientras que Fernández agregó: “Un vestido súper adherente de brillos, me encanta el color rojo opaco. Me encantan las mangas, aunque esta tapada está super sexy igual. A veces no hace falta mostrar para estar sensual y este es el claro ejemplo. Natalia es divina”.Natalia Oreiro by María Gorof

Asimismo, Doria resaltó que “Oreiro es diosa, el vestido es una segunda piel, solo a ella le puede quedar tan perfecto, aunque me parece muy cerrado y hermético, ella es perfecta”. Y Profumo completó: “Lindísimo color guinda, majestuoso género que acompaña su físico con un acertado make up y peinado”.

Denise Dumas

Junto a su pareja, Campi, la exmodelo Denise Dumas lució un vestido verde

“Me gusta el color, diferente y fresco. El make up y el pelo me gustan, tal vez al vestido no le hubiese puesto mangas pero me gusta mucho”, afirmó Fernández.

Profumo completó: “Un vestido muy madrinezco para esta ocasión no la favorece, el género y estilo, al igual que peinado no lo hubiera aconsejado para esta gala. El color tampoco la favorece para este invierno en estos Martín Fierro 2023″.

Mirtha Legrand

Mirtha Legrand optó por un modelo de Iara, quienes la visten desde hace más de 30 años

“Ese color azul noche le queda impecable, un bordado increíble. El escote con las plumas le da un glamour increíble, me gusta mucho como está peinada, siempre elegante”, aportó Fernández.

Belén Ludueña

La conductora Belén Ludueña optó por usar un modelo de dos piezas de Gabriel Lage de la colección 2024, que tuvo un trabajo de seis meses

“Ella está muy bien vestida, con un vestido de Gabriel Lage. Buen corte y el color se lo ve muy sentador sobre su cuerpo. Está elegante y a su vez cómoda”, afirmó Dinar.

Y Doria agregó: “Esta perfecta con este vestido integramente bordado, escote profundo y sin mangas. Hace un punto de tensión en la cintura donde converge con mayor fuerza el bordado, el color verde con la mezcla de dorado muy impactante. Súper correcta para el evento”.

Susana Giménez

La diva de los teléfonos eligió un vestido negro con vivos dorados

“Susana con su vestido con estrella dorada y líneas del mismo tono sobre base negra. Eso me encanta, el dorado para esas ocasiones”, afirmó Dinar.

Pamela David

Pese a que dudó en participar de esta entrega, ya que el pasado año estuvo fuera del aire, la conductora dijo presente

“Me gusta la manga americana y la superposición de dos texturas. Se la ve súper cómoda y muy fresca con el vestido”, dijo Fernández.

Jésica Cirio

La modelo y conductora optó por un look con trasparencias y un estilo cut out

Para Dinar, se trata de un “vestido simulando dos piezas dejando el abdomen al descubierto, trabajado asimétricamente. La pollera lleva un tajo bien largo, está todo realizado con transparencia con paillettes”.

Sol Pérez

El vestido de Verónica de la Canal que eligió Sol Pérez fue «demasiado rebuscado», según Dinar

“Sol lleva un vestido con una resignificación muy de época, pero con la tendencia de volumen en la cadera y escote palabra de honor, el look me parece un poco antiguo, el peinado acompaña pero le quita su belleza de juventud”, afirmó Doria.

Juana Viale, Ámbar de Benedictis y Marcela Tinayre

Junto a Mirtha, Juana Viale llegó a la alfombra roja con a Ámbar de Benedictis y Marcela Tinayre. Viale deslumbró con el diseño de Gino Bogani y enormes brillantes cuadrado rodeado de brillantes, aros acompañados por un brillantes solitario y anillo de Jean Pierre Joyeros. «La Tinayre» optó por un Mina Agostini con alhajas de Santino y la más pequeña del trío lució un vestido de Verónica de la Canal y también las joyas de FloBoskis/stad

“Juanita está siempre muy tendencia, en este caso con el color y la elección del escote. Muy impecable. Su hija perfecta, actual, fresca, muy Dua Lipa o Bella Hadid y muy internacional. Marcela está correcta con el color en gama con su hija y la asimetría le enmarca su bello rostro”, sostuvo Doria.

Pampita

Pampita lució joyas Floboskis|stad. Collar de Brillantes, un par de aros solitarios, pulsera tejida en oro blanco con brillantes, choker de brillantes de oro blanco, anillo de oro blanco víbora, anillo oro blanco con dos hileras de brillantes y un vestido de Carolina Herrera. La vestuarista de Pampita fue Mechi Ugarte, los zapatos de Markova, el peluquero fue Zacarías Guedes y la maquilladora Estefanía Novillo

“Increíble el color, ella siempre sorprende; radiante, divina como está peinada y maquillada. El strapless y la sobrefalda divina, una de las más lindas de la noche”, aseguró Fernández sobre el estilo de Pampita.

Wanda Nara

La conductora eligió un look total black de Gustavo Pucheta que confeccionado en tartán de color negro, satinado y con una falda de 9 metros. Además, usó un corset con un cuello expuesto para realzar su figura

“Wanda está divina, vestido negro que le queda impecable y se destaca. El vestido es bien de alfombra roja”, analizó Fernández.

Y Dinar completó: “Vestido con pollera amplia doble y bustier con escote gitano, dando efecto vestido. Con mucho volumen y está hecho en satén doble”.

Vicky Xipolitakis

La exmodelo optó por un vestido con estilo total white

Bajo la mirada de Fernández, “el vestido de Verónica de la Canal, me encanta. Me parece que es su mejor alfombra roja hasta ahora, le queda muy lindo el vestido, le hace una figura increible”.

Beto Casella

Su elección descontracturada quedó en el ojo de los diseñadores

Para Profumo, “Beto fiel a su estilo, cancherisimo y súper lookeado, pero no está acorde para una mega fiesta argentina, la más importante del país”.

Adrián Suar

El empresario y actor optó por un elegante traje para esta entrega de Premios

Para Profumo, el estilo de Suar es “impecable y rejuvenecido en traje negro. No le pasan los años, ¡correctísimo siempre a la hora de las Galas! 10 Puntos para él”.

Costa

El 9 de julio también marcó tendencia en la alfombra roja con un diseño de Casa de Muñecas

En palabras de Doria, el look de la comediante es “increíble”. “Más allá de su alegoría patriótica, las asimetrías le ayudan a la estilización de su figura, el diseño es lúdico y muy divertido. Está impecable”.

Karina, la princesita

La cantante eligió un vestido en color verde

Para Doria, “Karina esta rara con un vestido wrap cruzado con brillo, en un verde petróleo, pero muchos cortes. Los zapatos no corresponden”.

Cristina Pérez

Cristina Pérez optó por un modelo de Iara, al cual acompañó con un conjunto de collar de brillante dobles, con aros de brillantes baguette, anillo de zafiros y brillantes y dos hermosos anillos de brillante y nos sorprende con una pulsera de brillantes antigua de brillantes redondos y navettes, todas joyas de Jean Pierre.

“Lindo outfit para Cristina, buen género y excelente corset color acero. Es un traje bonito, más make up y peinado, es un 10 puntos”, dijo Profumo.

Dario Turovelzky y Sofía Soldati

Sofía Soldati eligió un color mostaza para la gala, a la que llegó junto a Darío Turovelzky (Adrián Escandar)

“Vestido color mostaza, escote en V con manga larga y una tela simulando un brocado con aperturas en los costados, mostrando piel”, analizó Dinar sobre Sofía Soldati.

Mariana Brey

El color no sería el ideal para la panelista, advirtieron los expertos

El look de Brey, bajo la lupa de Profumo: “Lindo color rosa Barbie, pero es un color difícil para lucir en invierno y acompañado de strasses. La colorimetría para ella no va por esta gama”.

Germán Tripel

El cantante se mostró como uno de los más osados de la alfombra roja y cosechó «aplausos» por parte de los expertos

Para Doria, el look del cantante es lo “último en negro”. “Me parece actual, de tendencia extrema, para una figura masculina, tiene un aire oriental, realmente. Todo acorde: peinado, cintura, largo modular, el lazo en el cuello, muy de los Oscar. ¡Felicitaciones, esto es mostrar algo totalmente arriesgado y diferente!”

Rodolfo Barili y Lara Piro

“¡Espectaculares e increíble pareja! Ambos 10 puntos”, dijo Profumo

“Él está super elegante y ella me encanta, el vestido tiene la transparencia justa, es perfecto para una alfombra roja. Como pareja están impecables”, dijo Fernández.

Coco Sily y Cecilia “Caramelito” Carrizo

En su primera aparición en público, la pareja recibió un análisis dispar

Bajo la mirada de Dinar, “es un conjunto simple. Es lindo, pero no es para el Martín Fierro, si el pantalón hubiese sido más amplio y la manga de la blusa un poco más amplias, hubiese estado más acorde”.

Violeta Urtizberea

Violeta Urtizberea eligió un modelo diseñado por Jorge Rey, que acompañó con una imponente cartera a tono

Sobre el vestido de Violeta Urtizberea, Dinar consideró: “Con escote Halter y cuello solapa; cortado en la cintura y fruncido. Pollera amplia al bies con bolsillos color rojo coral”.

Samuel “Chiche” Gelblung

Uno de los periodistas con mayor trayectoria del país dijo presente en la gala de los Martín Fierro

Para Doria, “Chiche es muy vintage, muy de los ochentas. El traje cruzado, chaleco estampado amplio, grande y con la corbata torcida”

Carolina Amoroso

La periodista Carolina Amoroso eligió un modelo de dos piezas de la colección 2024 de Gabriel Lage

“Vestido de forma clásica, se la jugó con el estampado y me parece que acertó. Me encanta la combinación de colores y el make up y pelo estan super correctos”, aseguró Benito.

Laura Fernández

Laura Fernandez by Camila Romano es un vestido straples de satin de seda italiano en tono off white con una falda drapeada con tajo debajo de la cintura y lo acompaña con una capa de mangas volumétricas

Fernández, sobre el vestido de Laurita, afirmó: “Me encanta el vestido con capas medio tapado, me parece que le sienta muy bien, está impecable. Muy lindo el pelo y el make up también”.

Lució un vestido de Camila Romano y joyas Floboskis|stad: Un par de aros grandes redondos de oro amarillo y brillantes, dos pulseras oro amarillo y brillantes, un anillo cadena oro amarillo, medio sin fin oro amarillo, anillo cruz oro amarillo, anillo oro amarillo grande.

Santiago del Moro y José María Muscari

La contraposición entre las tonalidades dejó a ambas figuras en «veredas opuestas»

Mercedes Funes

Al recibir el premio, Mercedes Funes se desbordó de emoción: «Quiero compartirlo con mi familia, hermanos y el público que siempre ha sido hermoso conmigo»

“La parte superior del vestido, el pelo, maquillaje y falda negra con volumen: bien”, aseguró Profumo.

Karina Mazzocco

Karina Mazzocco llegó a los Martín Fierro con un vestido hecho a medida por Nuria Bueno (Adrián Escandar)

El vestido de Mazzoco fue realizado por la diseñadora Nuria Bueno y su equipo, conformado por la estilista Celina González Balcarce, quien para pelo y maquillaje está trabajando junto a Soledad Vergara. Las joyas y el clutch son de Cipriano. “Vestido color gris crema con corte de talle alto con manga y pollera entre líneas ‘A’ y sirena”, describió Dinar

Paola Krum

Paola Krum y un look total black

“Me encanta como le queda el vestido le queda muy bien, inclusive el Clash lo tiene exactamente igual”, indicó Dinar.

Julieta Poggio

Julieta Poggio lució un vestido de Verónica De La Canal

Para Fernández, la ex Gran Hermano “apostó al negro y está bien, pero por ahí hubiese jugado con algo más juvenil, hubiera usado algo más en tendencia, más jugado, era la oportunidad de sobresalir”.

Verónica Lozano

La conductora optó por un diseño de alta costura

Verónica Lozano optó por un vestido de alta costura, moderno, diseñado exclusivamente. Se trata de un modelo de corte lencero y dramático realizado por el diseñador Fabián Zitta, el cual acompañó con joyas de Simonetta Orsini.

Marcela Baños

La conductora recibió el Martín Fierro como mejor programa musical y aseguró: «Es una emoción muy grande»

Para Profumo, el look de la conductora consistió en un “osado vestido fuxia, exclusivo para ella y bien por su colorimetría. Aunque no es un color invernal”.

Fer Dente

El artista eligió un look a cargo de Agostina Hidalgo, con un moño que la decoró para la ocasión

“Anticuado outfit, aunque es tendencia el traje cruzado y largo acoplado de pantalón ancho. No es un outfit que le quede bien, otro estilismo más slim le hubiera favorecido”, analizó Profumo.

Cata de Elía

La periodista eligió a Giselle Sabbino para su estilismo y su make up quedó en manos de Maia Correa

Teté Coustarot

Teté Coustarot eligió un modelo clásico del diseñador Claudio Cosano

Fernández analizó el look de la reconocida conductora: “Me gusta, me encanta el negro y rosa y que no sea vestido me parece canchero para ella. Está super bien maquillada y peinada, siempre dando el toque de elegancia”.

Lizy Tagliani

«Me gusta cómo está Lizy, la morfología del vestido, el escote, las mangas: todo está muy bien», analizó Fernández

Según Doria, “el vestido a Lizy le queda muy bien, acentúa la cintura con el cinturón y la hebilla. El brillo de la textura le da caída al vestido. Él está muy bien, lástima los botones de la camisa negros que le tironean un poco. Es muy lindo el estampado”.

Fede Bal

El actor y conductor eligió un outfit descontracturado

Para Doria, “la camisa de Fede Bal me parece más para un cóctel o algo más informal, no para una alfombra roja; más que nada porque a él le dieron un lugar increible. Ese look es más para un boliche que para un evento de esa magnitud”.

Georgina Barbarossa

Georgina Barbarossa estuvo vestida por Vanda Varela, optó por un par de aros de oro blanco ovales de brillantes negros y blancos, una gargantilla de oro blanco y brillantes redondos, una pulsera de oro blanco de cuatro bandas de brillantes y dos anillos, uno con forma de oro blanco y brillantes blancos y negros y otro de oro blanco escamado de brillantes en diagonal de Jean Pierre

“Georgina con una túnica negra donde se siente cómoda y puede moverse sin que la juzguen por su look”, afirmó Dinar.

Georgina Barbarossa, vestida por Vanda Varela, optó por un par de aros de oro blanco ovales de brillantes negros y blancos, una gargantilla de oro blanco y brillantes redondos, una pulsera de oro blanco de cuatro bandas de brillantes y dos anillos, uno con forma de oro blanco y brillantes blancos y negros y otro de oro blanco escamado de brillantes en diagonal

