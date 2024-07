Los mejores celulares Samsung: 6 modelos de gama básica, media y alta

La serie insignia Galaxy S24 de Samsung ofrece las especificaciones más importantes. Sin embargo, es posible que quieras optar por otras series Galaxy

Samsung es el rey del mundo de los celulares con el sistema operativo Android durante años y la línea de teléfonos móviles del gigante surcoreano tiene algo para todos. A la hora de decidir cuál es el mejor celular Samsung para vos, hay algunas cosas que debes tener en cuenta:

¿Hasta dónde podés estirar tu presupuesto ?

? ¿Qué importancia tiene el rendimiento de la cámara ?

? ¿Utilizarás tu celular Samsung para jugar o usar aplicaciones exigentes ?

? ¿Qué formato querés? ¿Pequeño? ¿Grande? ¿Plegable?

Una vez que hayas decidido qué es importante para vos, encontrarás en esta nota de iProfesional un modelo adecuado para vos entre los seis celulares de Samsung incluidos en este artículo.

El Galaxy S24 Plus es el mejor celular Samsung para la mayoría de las personas

Naturalmente, uno asumiría que pagar mucho dinero debería premiar al mejor celular, pero eso no es necesariamente cierto. Basta con mirar el Galaxy S24 Plus para comprobarlo. El modelo intermedio S24 es uno de los mejores celulares Android que podés comprar, ya que combina todas las mejores partes del Galaxy S23 Plus con más potencia de procesamiento y una promesa renovada de software.

Mientras en los Estados Unidos se vende con el procesador Snapdragon 8 Gen 3 para Galaxy, específicamente ajustado para los propósitos de Samsung, en el resto del mundo el Exynos 2400 asume la tarea.

Ambos modelos están acoplados a 12 GB de RAM, suficiente energía para aplicaciones y juegos, y hasta 512 GB de almacenamiento interno. La otra mejora notable está justo al frente. El Galaxy S24 Plus cuenta con un panel de 120 Hz de 6,7 pulgadas.

Es casi tan grande como el Galaxy S24 Ultra sin ser demasiado difícil de manejar para manos más pequeñas. Samsung cinceló aún más los biseles del celular para que no haga mella en su bolsillo más que su predecesor.

El Galaxy S24 Plus también cuenta con una mejora bienvenida en la capacidad de su batería, que tiene 4900 mAh. Es un poco más pequeña que el modelo Ultra, lo que debería darle al Plus una longevidad saludable entre cargas. La velocidad de carga no se ve afectada, pero 45 W deberían ser suficientes para la mayoría.

El otro gran atractivo de Samsung es el hardware de su cámara, y tendrás que buscar mucho para encontrar alguna mejora notable con respecto al modelo anterior. Todavía se utilizan cámaras de 50 MP de gran angular, 12 MP de ultra gran angular y 10 MP de telefoto con zoom: las tres funcionaron bien en el Galaxy S23 Plus, por lo que no se esperaría menos en el nuevo modelo. Más interesante aún es que Samsung añadió varias herramientas de captura impulsadas por IA, incluido un sistema de ajuste de color inteligente y un rendimiento mejorado con poca luz.

Otros aspectos positivos incluyen el nuevo enfoque de Samsung en el soporte de software. El Galaxy S24 Plus obtiene una promesa de actualización de Android de siete años, ofreciendo nuevas compilaciones de One UI hasta bien entrada la próxima década.

Esta es una característica presente en toda la serie Galaxy S24, así que no hagas de esta tu razón principal para comprar. El precio del modelo de 256 GB de almacenamiento en color amarillo ámbar es de $2.700.000 en Mercado Libre.

El celular Samsung Galaxy A54 5G ofrece una relación calidad-precio inmejorable en gama media

Si buscás un celular Samsung más asequible, el Galaxy A54 5G se perfila como uno de los favoritos. El Galaxy A54 ofrece una relación calidad-precio increíble. No es un modelo insignia, pero con un rendimiento mejorado y un diseño casi insignia, es posible que no te importe.

Hay dos modelos del Galaxy A54, uno de ellos viene con 5G.

En cuanto a las cámaras, cuenta con una configuración de tres cámaras que recuerda a sus primos emblemáticos. Se destaca por la precisión del color, que ofrece un nivel de saturación de color mucho menos agresivo en comparación con los celulares Samsung anteriores.

En la parte frontal, el A54 5G cuenta con una pantalla AMOLED de 120 Hz brillante, nítida y rápida. Una vez más, imita a la serie premium Galaxy S23 y S24, ofreciendo esquinas redondeadas, biseles uniformes y una gran precisión de color. Por supuesto, el precio más bajo significa que los biseles son un poco más gruesos, pero no los notarás después de un tiempo.

Este dispositivo también es un monstruo en cuanto a batería. Tiene una potente batería de 5000 mAh. La carga también es rápida, con una potencia de 25 W por cable que se completa en poco menos de una hora y media. Sin embargo, no hay cargador en la caja, por lo que deberás comprar un cargador compatible si aún no tenés uno en casa.

La única queja es el rendimiento. El Exynos 1380 no tiene problemas para navegar por las redes sociales y reproducir videos, pero no les hace daño a sus rivales de gama media. Por ejemplo, el modesto iPhone SE (2022) de Apple incluye su chip insignia Bionic A15, y el rival cercano de Android, el Pixel 7a, incluye el chip Tensor G2.

Aun así, a menos que seas un gran jugador de juegos móviles o quieras editar videos en tu celular, es una buena compensación para conseguir una gran duración de la batería y un precio más bajo. El precio del modelo de 256 GB de almacenamiento en color grafito asciende a $944.99 en la tienda oficial de Castillo en Mercado Libre.

El Galaxy S24 Ultra es el celular soñado de los usuarios avanzados

Este es el teléfono móvil inteligente Samsung más potente que podés comprar, pero no necesariamente será el mejor para la mayoría de las personas. El Galaxy S24 Ultra es un celular para usuarios avanzados que quieren todo en un teléfono móvil, excepto una pantalla plegable.

El Ultra se beneficia de compartir una experiencia básica similar a la del Galaxy S24 Plus, pero tiene algunos trucos más para inflar su precio y tamaño. Por un lado, emplea el Snapdragon 8 Gen 3 para Galaxy SoC. Samsung ofrece una línea completa de 12 GB de RAM combinada con 256 GB, 512 GB o 1 TB de almacenamiento interno.

En total, el Galaxy S24 Ultra tiene cinco cámaras. Las cuatro traseras están encabezadas por una cámara principal de 200 MP, una ultra gran angular de 12 MP y dos cámaras de telefoto con capacidades de zoom de 50 MP y 5x y de 10 MP y 3x, respectivamente. En la parte delantera, encontrarás la misma cámara para selfies de 12 MP que se utilizó en el S23 Ultra.

Incluye un S Pen escondido en su ranura dedicada, una generosa batería de 5000 mAh y la pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas, ahora completamente plana. Además, está la importante actualización de siete años de Samsung, que convierte al Galaxy S24 Ultra en una inversión más mesurada para aquellos que se resisten a actualizar con frecuencia.

Sigue siendo un teléfono móvil inteligente Android impresionante, quizás el más impresionante si podés pagarlo. El precio del modelo de 256 GB de almacenamiento en color negro titanio asciende a $3.300.000 en Mercado Libre, aunque en otros colores se consiguen a precios inferiores.

El Galaxy Z Flip 5 es el mejor celular plegable para la mayoría de las personas

Los teléfonos plegables son una categoría relativamente joven, pero el Galaxy Z Flip 5 dio un gran paso adelante cuando se lanzó en el 2023. Este celular plegable, con una ventana flexible mucho más grande es una opción fácil de considerar. Ofrece casi el doble de espacio que el Galaxy Z Flip 4 anterior, además de algunas experiencias de aplicaciones a gran escala.

Samsung anunció el 10 de julio el lanzamiento global del sucesor de este celular plegable, el Galaxy Z Flip 6. En los países desarrollados estará disponible antes de agosto, aunque en la Argentina no hay fecha definida para su llegada de manera oficial.

El Galaxy Z Flip 5 se dobla como una concha.

El mayor atractivo aquí sigue siendo el factor de forma. El celular plegable con tapa de Samsung todavía cabe cómodamente en un bolsillo (al menos en la mayoría de los bolsillos) y se abre para revelar una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas.

Todavía no es tan brillante o nítida como una pantalla tradicional, pero Samsung se acerca cada vez más cada año. Sin embargo, no es tan ancha como un teléfono móvil inteligente normal, lo que hace que sea mucho más fácil de usar con una mano.

Por supuesto, el verdadero atractivo del Galaxy Z Flip 5 es la ventana flexible, que se ve y se siente muy similar a la pantalla de cubierta del Motorola Razr Plus. Tendrás que instalar Good Lock para la mayoría de las experiencias de la aplicación, pero luego podés abrir todas las aplicaciones que quieras, en el panel de 3,4 pulgadas.

Aunque funciona como un celular estándar cuando está abierto, el Z Flip 5 tiene algunos trucos de software que otros teléfonos móviles no pueden igualar. Cuando está medio abierto, el celular entra en el modo Flex, que básicamente divide la pantalla en dos partes.

Esto se puede utilizar para mostrar dos aplicaciones diferentes o dos partes de la misma aplicación, por ejemplo, un video de YouTube en la parte superior y comentarios de YouTube en la parte inferior. Una integración muy interesante es con la cámara, que coloca el visor en la parte superior y el botón del obturador en la parte inferior para facilitar las selfies grupales.

Hablando de la cámara, el Z Flip 5 es sin duda un dispositivo capaz, pero no ha recibido ninguna mejora con respecto a su predecesor. Seguís viendo un par de cámaras de 12 MP: una gran angular y otra ultra gran angular.

El formato plegable permite un mejor agarre del Z Flip 5 al momento de grabar videos.

Sin embargo, la configuración sirve como una gran alternativa para selfies. Además de los selfies grupales con el modo Flex, la pantalla frontal también puede servir como visor, lo que te permite tomar selfies con cámaras externas más grandes y con mayor capacidad.

Aparte de eso, el Galaxy Z Flip 5 es un gran celular. El rendimiento es estelar gracias al Snapdragon 8 Gen 2 «overclockeado» para Galaxy. La duración de la batería es aproximadamente la misma que la de su predecesor, lo que tiene sentido cuando se combina el procesador mejorado con una pantalla de cubierta más exigente.

Sigue siendo limitada en comparación con los celulares tradicionales, pero es suficiente para un día típico. Tarda un poco más de una hora en cargarse mientras estaba enchufado o una hora y media de forma inalámbrica. Una vez más, sin embargo, no hay cargador en la caja. El precio del modelo de 256 Gb de almacenamiento en color negro asciende a $2.149.999 en la tienda oficial de Mercado Libre Electrónica.

El celular Galaxy Z Fold 5 es el mejor sustituto de una tableta

Si bien el Galaxy S24 Ultra es un dispositivo de productividad, el Galaxy Z Fold 5 lleva las cosas al siguiente nivel al desplegarse en una tableta brillante y nítida de 7,6 pulgadas con 120 Hz. Para endulzar el trato, la pantalla interior es compatible con un S Pen, aunque no se incluye uno en la caja.

Sin embargo, a diferencia del Galaxy Z Flip 5, el plegable estilo libro de Samsung no ha cambiado demasiado respecto a su antecesor, lanzado en el 2022. Samsung anunció el 10 de julio el lanzamiento global del sucesor de este celular plegable, el Galaxy Z Fold 6. En los países desarrollados estará disponible antes de agosto, aunque en la Argentina no hay fecha definida para su llegada de manera oficial.

La gran pantalla interior es obviamente el gran atractivo del Galaxy Z Fold 5, pero el resto del celular también es de primera categoría. Cuenta con dos de las mismas lentes que el S23 Plus, las cuales son excelentes para el día a día.

El Galaxy Z Fold con su pantalla interna desplegada.

La tercera lente ultra ancha también es una buena incorporación, aunque es un poco más ancha que la que se encuentra en los buques insignia no plegables de Samsung. La pantalla interior tiene una cámara debajo de la pantalla para minimizar su impacto visual, pero Samsung no la ha actualizado desde que introdujo la función hace algunas generaciones. Está bien para las videollamadas, pero eso es todo.

En cuanto al rendimiento, el Snapdragon 8 Gen 2 para Galaxy es más que lo suficientemente potente como para ofrecer un rendimiento fluido y constante en el Galaxy Z Fold 5, incluso en la pantalla más grande.

No viene con el S Pen incluido. Como no tiene soporte para lápiz en el chasis, probablemente también querrás comprarle una funda. No es un celular para personas con un presupuesto limitado, aunque podés ahorrar un poco de dinero si elegís el Galaxy Z Fold 4.

Tendrás un espacio entre la pantalla cuando esté plegado, pero ese es el único cambio. El precio del modelo de 256 GB de almacenamiento en color azul asciende a $2.589.999 en la tienda oficial de Samsung Argentina en Mercado Libre, en hasta 3 cuotas sin interés.

El celular Samsung Galaxy S23 FE ofrece un rendimiento emblemático asequible

La familia Fan Edition (FE) de Samsung recorrió un camino interesante. Después de haber llegado a estar entre los mejores celulares del año con el Galaxy S20 FE, el siguiente Galaxy S21 FE parecía un caso de demasiado poco y demasiado tarde.

Samsung recuperó parte de su éxito inicial con un nuevo modelo de gama media, el Galaxy S23 FE. A primera vista, sigue la fórmula Fan Edition al pie de la letra. Para empezar, el Galaxy S23 FE luce perfecto. Es casi idéntico al Galaxy S23 y al Galaxy S23 Plus de Samsung.

Este modelo cambia el vidrio trasero esmerilado por un panel brillante, pero por lo demás coincide con el lenguaje de diseño refinado. El panel AMOLED de 6,4 pulgadas del Galaxy S23 FE se ubica cómodamente entre el Galaxy S23 y el Galaxy S23 Plus.

También ofrece mucho espacio para juegos o transmisión de contenidos audiovisuales («streaming»). Es un panel de Gorilla Glass 5 un poco más antiguo, pero con una frecuencia de actualización de 120 Hz.

Por supuesto, para que Samsung mantenga el Galaxy S23 FE más asequible que su línea insignia, hay algunos sacrificios bajo el capó. Cambió el Snapdragon 8 Gen 2 overclockeado para Galaxy por el antiguo Snapdragon 8 Gen 1 y lo combinó con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

En definitiva, el Galaxy S23 FE sigue siendo una de las mejores ofertas de Samsung. Logra un gran equilibrio entre rendimiento y precio y, al mismo tiempo, logra igualar a sus primos insignia en casi todos los aspectos.

Si no estás seguro de querer gastar más de 2 millones de pesos en un teléfono móvil inteligente, el Galaxy S23 FE podría ser tu mejor opción. El modelo de 128 GB de almacenamiento en color negro asciende a $1.224.999 en la tienda oficial de Samsung en Mercado Libre con 3 cuotas sin interés.

El celular Samsung Galaxy A14 5G es ideal para personas con un presupuesto ajustado

Por último, tenemos el mejor celular Samsung para aquellos con un presupuesto limitado, el Galaxy A14 5G. El extremo inferior de la gama económica de Samsung no se puede comparar con la línea Galaxy S24, pero aun así hay opciones que representan más que suficiente para la mayoría de los usuarios.

El Samsung Galaxy A14 tiene un modelo con 5G.

Dicho esto, toda la gama económica de Samsung ofrece un estilo a la altura de sus buques insignia, por lo que no te sentirás excluido. A pesar de su posición de nivel bajo, el Galaxy A14 5G ofrece una frecuencia de actualización de 90 Hz y una pantalla Full HD para trabajar.

La mayoría de los celulares Samsung baratos tienen cámaras decepcionantes, pero el Galaxy A14 es bueno. El disparador principal de 50 MP es similar al del Galaxy A54, que es un disparador sólido por derecho propio.

Quizás la mejor parte del Galaxy A14 es que cuesta menos de medio millón de pesos. El precio del modelo 5G (hay otra versión que carece de esta quinta generación de tecnologías de telefonía móvil) con 128 GB de almacenamiento en color gris asciende a $429.999 en la tienda oficial de Mercado Libre Electrónica.

¿Cuál es el mejor celular Samsung para comprar en 2024?

La serie insignia Galaxy S24 de Samsung ofrecerá las especificaciones más impresionantes para 2024. Sin embargo, es posible que quieras optar por la serie Galaxy S23 de 2023 para obtener una experiencia insignia por posiblemente un poco menos. Algunas personas también pueden preferir el diseño de vanguardia del Galaxy Z Flip 5 o Z Fold 5, y la serie Galaxy A de gama media de celulares Samsung es impresionante sin el alto costo.