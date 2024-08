Los millones de dólares que recibirá River por la venta de Julián Álvarez al Atlético Madrid

En el Millonario están atentos por la cifra que pueden cobrar tras la llegada de la Araña al Colchonero.

Una de las novelas del mercado de pases del fútbol europeo está por terminar. Finalmente, el delantero argentino, Julián Álvarez, será refuerzo del Atlético de Madrid, ya que el equipo español llegó a un acuerdo con el Manchester City para comprar su ficha.

En este contexto, la dirigencia del River está atenta a esta negociación, debido a que una vez que se concrete la transferencia, deberá cobrar un porcentaje de la misma por los derechos de formación por el paso de la Araña en las divisiones inferiores del club. El mismo, corresponde a un 3,25%.

🚨🔴⚪️ Atlético Madrid have submitted official bid to Manchester City to sign Julián Álvarez.



🔵↪️ Deal depends on Omorodion’s exit as Chelsea are in talks over £35m deal to sign Samu from Atlético, advancing well.



Domino on but Samu leaves only if Atlético agree Julián deal. pic.twitter.com/29daYKzmZ5