Los ministros de Seguridad se mostraron las armas por Twitter: las chicanas entre Fernández y Berni

Los titulares de las carteras nacional y bonaerense se cruzaron en redes sociales por el conflicto mapuche. Cómo fue el ida y vuelta de ironías

Los ministros de Seguridad nacional y bonaerense, Aníbal Fernández y Sergio Berni, no le escaparon al debate caliente sobre el conflicto mapuche y se lanzaron artillería pesada vía Twitter.

El intercambio empezó cuando Fernández, a las órdenes del Fernández presidente, evitó definir los ataques de la comunidad originaria que tuvieron lugar en Río Negro como actos “terroristas“. En ese sentido, sostuvo que aunque Berni fuese su amigo, utilizar aquella denominación era “irresponsable” porque podía generar “mayores conflictos”.

Del otro lado, cuando desde presidencia dudaban en colaborar con la gobernadora Arabela Carreras, Berni había manifestado que era “obligación del Estado enviar tropas” a la provincia patagónica.

Aníbal marcó territorio, dijo que podía poner su conocimiento a disposición y Berni salió al cruce. “Como de costumbre, siempre tiene razón querido compañero Aníbal Fernández. Ni usted ni el presidente necesitan de mi aprobación. No es mi intención contradecir tan brillante acto de soberbia”, escribió irónico en Twitter.

“Lamento informarle lo obvio, sería necesario contar con la aprobación y el consenso de la sociedad en su conjunto. Si mis matemáticas no me fallan el 12 de septiembre hubo 16.323.291 argentinos que no aprobaron nuestra gestión“, chicaneó después sobre la implacable derrota del partido que comparten, en las PASO de septiembre. “¿Fui claro o le hago un dibujito?”, agregó, en referencia a la reciente polémica que protagonizó Fernández con el humorista gráfico Nik, también por la cuestión mapuche.