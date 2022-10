Los pagos conQR llegaron a un nivel récord en septiembre y se hacen hasta con criptomonedas

Crecen el “QR interoperable”, el sistema que permite que todas las billeteras puedan usarse en todos los comercios. Más de 20 empresas lo ofrecen y compiten con las tarjetas

El QR interoperable sigue ganando participación dentro del universo de pagos con transferencias

En septiembre se realizaron 3.150.000 pagos con “QR interoperable”, el mecanismo que utiliza una billetera virtual de una empresa distinta al del lector que recibe el dinero. Esa cifra mensual es la más alta desde que se lanzó en noviembre de 2021 el programa “Transferencia 3.0″ del Banco Central, que obliga a que todas las billeteras puedan usarse en todos los receptores de los comercios, sin importar su marca, y pone un tope del 0,8% a las comisiones. Desde su inicio, el sistema procesó 21 millones de estos pagos de esta clase.

De ese modo, septiembre superó los 2.900.000 millones de transacciones de julio y los 2.818.000 de agosto, según datos de Coelsa, la empresa que da soporte informático a esta red de pagos que permite interactuar a las cuentas de los bancos (CBU) con las cuentas virtuales de las fintech (CVU).

Según datos oficiales al mes de agosto, el QR interoperable sigue ganando participación dentro del universo de pagos con transferencias (PCT), representando un 17% del total de las operaciones frente al 48% de pagos hechos con una tarjeta mediante una terminal de punto de venta (POS).

AM hair salon owner, Andrea Manoli, asks for help to use Mercado Pago app to an employee, at her store in Buenos Aires, Argentina, October 15, 2020. Picture taken October 15, 2020. REUTERS/Agustin Marcarian

Al igual que otros medios electrónicos de pago, los pagos con QR siguen ganando terreno para darle pelea al efectivo y en su expansión se destacan tres factores. Aún cuando hay billeteras electrónicas que salieron del mercado -como Ank, del Banco Itaú- y se prevé otras sigan ese camino, cada vez hay más empresas que no quieren quedarse afuera del sistema y el usuario recibe nuevas opciones en forma permanente. Se puede pagar con QR incluso con criptomonedas.

El segundo elemento clave es la inclusión de “cobradores” que estaban fuera de cualquier método electrónico, generada por la simpleza de su uso y la rapidez de su contratación en comparación con los POS tradicionales.

Al mismo tiempo, crece la “rivalidad tecnológica” entre los pagos con QR y los pagos con tarjeta. Mientras algunos defienden la practicidad de tener todo cargado en el celular sin necesidad de llevar las tarjetas, éstas impulsan la tecnología “contactless”, que permite acercarla a una terminal para concretar el pago, evitando entregarla al comerciante. Y desde ambas veredas, como es esperable, destacan la practicidad y rapidez de su mecanismo.

Crece la rivalidad tecnológica entre los pagos con QR y los realizados con tarjeta «contactless»

Ya hay 20 empresas que ofrecen el servicio de recibir pagos con QR, con variantes que se adaptan a un gran supermercado que reciben cientos de pagos por minuto o a un cuentapropista que tal vez use el QR de su celular para recibir dinero una sola vez por día. Las principales son Payway (de Prisma), Mercado Pago, Modo (que pertenece a una alianza de 35 bancos), Cuenta DNI (del Banco Provincia), Galicia, GetNet (de Santander), Ualá, Naranja X, Fiserv (con sus marcas Posnet y Clover), Tap, Viumi (de Banco Macro), Yacaré y algunas otras.

La cifra de 3.150.000 de pagos QR interoperable que informó Coelsa es clave porque excluye las operaciones cerradas dentro de una misma empresa, como cuando una billetera de Mercado Pago paga en un comercio cuyo lector también es de esa compañía. Se trata del dato que mide la real interoperabilidad del sistema y en el que bancos y fintech coinciden en que hay crecimiento que no tiene techo.

Crecimiento e inclusión

Uno de los cambios recientes en la cobranza vía QR interoperable es el lanzamiento que hizo Payway, de Prisma Medios de Pago, ya que además de permitir cobrar vía transferencia desde las billeteras, tal como ordena la legislación, permite cobrar con tarjetas de crédito, débito y prepagas cargadas en las billeteras habilitadas (Ualá, Mercado Pago, Modo, Cuenta DNI, BNA+ y Yacaré). De esa forma, el QR también es una vía para pagar con tarjeta. Los comercios pueden ofrecer al consumidor este QR de dos formas: impreso y exhibido en su local o bien generado digitalmente desde una terminal POS o la app de Payway.

“El QR de Payway sería por ahora el único del mercado que incluye todas las billeteras y todos los medios de pago electrónicos existentes. Suma además permitir cobrar en cuotas con planes ‘Ahora’. Hoy existe una interoperabilidad normativa en Transferencias 3.0. Payway hizo que el QR estático y dinámico también sea interoperable para tarjetas”, destacó en su cuenta de Twitter el experto Ignacio Carballo.

Desde Mercado Pago, la empresa que introdujo el QR en la Argentina, graficaron el crecimiento del sistema señalando que en la Argentina más de 1,3 millones de comercios cobraron alguna vez con QR, al tiempo que hay 5 millones de usuarios con posibilidad de pagar de esta forma.

El QR es utilizado en comercios que nunca antes aceptaron medios electrónicos de pago y se manejaban solo en efectivo

“El QR permite la inclusión financiera de millones de personas y claramente se convirtió en una extraordinaria herramienta. Es utilizado en comercios de segmentos más humildes, que no aceptaban antes medios electrónicos de pago. Este año seguimos trabajando con fuerza en provincias como Formosa, Tucumán, San Juan, Catamarca o Corrientes, que están duplicando o triplicando la cantidad de pagadores activos con QR”, señaló Alejandro Melhem, VP de Mercado Pago. Agregó que la industria de los medios de pago debe poner el ojo en “mejorar la tasa de fallas y los tiempos de transacción” para mejorar la experiencia del cliente.

“En septiembre, activamos la posibilidad a los comercios de cobrar con código QR, una solución ágil, fácil y sin contacto, que permite recibir pagos desde otras billeteras virtuales o apps bancarias, con acreditación inmediata y con las comisiones más bajas”, señaló Gustavo Fazzio, de Naranja X. Como diferencial, agregó, durante los primeros tres meses los comercios podrán cobrar con código QR y recibir la plata en forma inmediata con 0% de comisión para todos los pagos que se realicen con dinero en cuenta.

“Naranja X está comprometida en impulsar la inclusión financiera a través de la oferta de productos, servicios y soluciones para la gestión de las finanzas personales y comerciales de nuestros clientes, independientemente de la edad, región o nivel de bancarización que tengan”, agregó Fazzio.

Otra fintech líder, Ualá, con más de 5 millones de usuarios en la región, apuesta al pago con QR al mismo tiempo que ofrece una tarjeta Mastercard prepaga. De esa forma, al igual que Mercado Pago que brinda una tarjeta prepaga de la misma marca, permite que el usuario disponga de ambas opciones. En Ualá, no obstante, explicaron que en el diseño de su app el código QR está cada vez más destacado para ser identificado con facilidad por el usuario.

QR con criptomonedas

¿Se puede combinar el pago con QR con las criptomonedas? La respuesta es positiva y cada vez hay más formas para hacerlo. La última novedad en este sentido es el reciente lanzamiento de Bitso, la plataforma cripto con más de 1 millón de usuarios en la Argentina y 5 millones en América Latina. Incorporó a su menú la opción de pagar con QR en comercios eligiendo en cada operación la moneda a utilizar: pesos, dólares digitales (USD stablecoins), bitcoin (BTC), ether (ETH) o DAI. Si se elige una criptomoneda, Bitso hace una conversión automática a pesos argentinos y cobra una comisión del 0,6%. Si se opta por abonar directamente con pesos, no hay ningún cargo. Se trata de la primera app cripto en ofrecer pagos con QR.

Las tarjetas cripto permiten pagar gastos cotidianos con monedas virtuales y recibir un reintegro inmediato del 2% de lo gastado

El servicio se está implementando de manera progresiva y la mitad de los usuarios de Bitso ya lo pueden utilizar. “Estamos acostumbrados a pensar en cripto como una opción de ahorro a mediano o largo plazo. Pero ahora los argentinos pueden vivir en cripto. Al sumar una solución de pago QR a nuestra plataforma, les estamos permitiendo protegerse de la inflación y de la devaluación y gastar en cripto en su día a día”, destacó Julián Colombo, Head of Public Policy de Bitso. La app ofrece también un rendimiento del 8% anual sobre el saldo en criptomonedas atadas al dólar.

En la intención de llevar el universo cripto a los pagos cotidianos, también hay quien elige QR, como Bitso, y quien se inclina por las tarjetas. Este último es el caso de Buenbit, que acaba de relanzar su tarjeta Mastercard, que permite pagar con varias criptomonedas haciendo una conversión instantánea sin cobrar comisiones. Esta tarjeta, al igual que otras emitidas por plataformas cripto que ya existían en el mercado, como Lemon o Belo, tiene un ingrediente extra: el cashback. Consiste en el reintegro del 2 al 5% de cada compra en criptomonedas, de manera inmediata.

¿Cómo se unen estas tarjetas prepagas cripto, como Lemon, Belo o la nueva Buenbit al mundo del QR? A través de billeteras como Mercado Pago se las puede cargar, del mismo modo que una tarjeta de débito bancaria. Cada vez el usuario hace un pago con QR puede escoger una de estas tarjetas, pagar con criptomonedas y beneficiarse con el reintegro.