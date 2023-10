Los pronósticos del mercado para los dólares paralelos: ¿a qué precio pueden llegar a las elecciones?

Analistas vaticinan que se agudizará la dolarización y que habrá más presión sobre el blue, el MEP el CCL. Qué valores manejan en la City

El proceso de dolarización tomó velocidad en la última semana de septiembre ante la cercanía de las elecciones y la continua inyección de pesos por las medidas para recomponer el poder adquisitivo y mitigar el impacto de la devaluación. Así el dólar blue en la última rueda del mes cerró a un valor récord de $800 y los analistas prevén que continuará el rumbo alcista hasta las elecciones.

En ese sentido, Pedro Siaba Serrate, estratega de PPI estimó que el viernes el BCRA se desprendió de u$s65 millones para contener a los dólares financieros, el monto más alto post PASO, con lo cual en el mes destinó alrededor de u$s 749 millones. Y los analistas auguran que en octubre la intervención se acentuará y podría alcanzar cifras similares a las que se observaron previo a las primarias, cuando el promedio llegaba a u$s 97,2 millones.

Producto de esa intervención es que aunque el BCRA registra una racha compradora de 34 ruedas seguidas en septiembre continuó el deterioro de las reservas netas que ya son negativas en alrededor de u$s5.200 millones.

Ante la escalada vertiginosa del CCL, el gobierno decidió extender el dólar soja 4 que vencía originalmente el viernes hasta el 20 de octubre, y junto con el dólar Vaca Muerta busca seguir sumando divisas para financiar la intervención del BCRA y tratar de contener a las divisas financieras.

Sin embargo, los analistas son escépticos y auguran que en octubre el escenario cambiario será «tormentoso» y «agitado», y prevén que habrá mucha presión dolarizadora, que podría ser «el doble o el triple» de la que se evidenció previo a las PASO. Y en ese marco, algunos calculan que el valor del dólar blue podría llegar a rondar los $880 previo a las elecciones.

El dólar blue cerró septiembre en un valor récord de $800 y en el mes subió $65

Al respecto, los analistas de Invertir en Bolsa (IEB) señalaron que «aunque ya se ha observado un incremento en la intervención esta no se encuentra en niveles cercanos a los observados previo a las elecciones primarias y frente a la escalada de los dólares esperamos una aceleración aún mayor de la participación oficial en el mercado secundario con tal de estabilizar las cotizaciones financieras».

Sin embargo, en PPI advierten que el poder de fuego «luce acotado». Según sus cálculos «al BCRA le quedan u$s 743 millones para intervenir tanto en MULC como en los dólares financieros, manteniendo un respaldo total de los encajes de los depósitos en dólares (u$s9.530 millones) y asumiendo deuda performing con el FMI hasta fin de mandato (restan pagos por u$s3.300 millones)».

Dólares paralelos: ¿qué escenario vislumbran para octubre?

Sebastián Menescaldi, director de Eco Go, planteó que «vamos a tener mucha presión dolarizadora y hay que ver si aguanta el Gobierno o va a terminar dejando que se escape la brecha, que es lo más probable, porque el BCRA tiene menos balas».

«El BCRA tiene muchos menos dólares que la otra vez y la presión va a ser el doble o el triple de la que tuviste en las PASO. Antes de las PASO, vendió $ 800 millones (para contener a las divisas financieras), esta vez va a tener que vender u$s2.000 y pico y no tiene esos dólares, con lo cual creo va a tener que soltar el precio».

De igual mirada, el economista Federico Glustein avizora que «la dolarización se va a acentuar y el rumbo hacia octubre será tormentoso sin dudas«. Y alegó que «en octubre habrá tensión producto de la incertidumbre electoral, del avance inflacionario y de la fuerte emisión monetaria electoral del gobierno que tira pesos en la calle sin medir consecuencias».

El Gobierno decidió prorrogar el dólar soja 4 hasta el 20 de octubre para tratar de contener suba del CCL

En ese sentido, el economista sostuvo que algunos factores que de acá a las elecciones «serán claves para el rumbo de los dólares alternativos: el dato de inflación de septiembre, la evolución de la renovación de plazos fijos, y las licitaciones de deuda».

A su vez, Fernando Baer, economista jefe de Quantum Finanzas relativizó el impacto que pueden tener la prolongación del dólar soja 4 y el dólar Vaca Muerta para contener la escalada del CCL, al considerar que no creen que aporten mucha oferta porque no hay incentivo a liquidar ante las expectativas de devaluación en el futuro cercano, por lo cual vaticinó que «las presiones cambiaria van a continuar en octubre, no veo posibilidades de descompresión, las condiciones están dadas para que la tensión aumente»

«El CCL hoy está en un valor de crisis, pero no de pánico. Si vas a episodios más atrás en el tiempo, lo tuviste mucho más arriba, en el periodo de la hiperinflación de 1989-1999 en niveles equivalentes a valores de hoy de $1.700, y en el Rodrigazo, de $1.500». Y enfatizó que «no estoy diciendo que pueden ir a ese valor, sino que dependiendo del resultado electoral podemos ver movimientos en esa dirección, bastante más marcados que los que vemos ahora».

Por su parte, la economista Natalia Motyl evaluó que «va a haber dos etapas en octubre: pre y post elecciones. Según su visión, «dado el nivel de reservas, los vencimientos en dólares del mes (que no son muy preocupantes) y la entrada dólares por el dólar soja y Vaca Muerta, el BCRA tiene poder de fuego para calmar al mercado cambiario».

Los analistas prevén un escenario cambiario agitado en octubre, con mayor tensión con los dólares paralelos

No obstante, dijo que «hay una serie de factores internacionales que presionan al alza los dólares como nuevas subas de tasas de interés de la FED y tensiones geopolítica desde China hacia Taiwán, y en el marco local la decisión del BCRA de no subir la tasa de interés y las nuevas medidas de inyección de liquidez».

«Ahora después de las elecciones, dependerá de lo que suceda en las urnas. Dado el agotamiento de la actual política económica, se puede producir una fuerte suba de los dólares financieros por una mayor demanda, en un contexto de menor oferta de dólares y menor demanda de pesos», alertó.

Dólares paralelos: qué precios proyecta el mercado

Motyl sostuvo que «nos acercamos a las elecciones, el mercado descuenta que habrá una corrección de de variables post elecciones y acelera la dolarización de carteras». En ese contexto, la analista estimó que el valor del blue y el CCL previo a las elecciones rondarán «en $880 y el MEP, en $770».

Y luego de las elecciones pronosticó: «Hoy las corridas contra el peso son disparadas por ruidos políticos, y en ese contexto, puede ser que el dólar blue y CCL lleguen a los $1.000 y el MEP a los $900 para fines de octubre».

Ve ese escenario probable en caso de «una derrota del oficialismo en primera vuelta» porque «cómo no habrá incentivos electorales y para evitar una fuerte corrida puede que dejen soltar el tipo de cambio los primeros días, el mercado lo descuente y se genere un aumento de demanda de dólares».

Para Glustein, «a $820 el blue, $840 el CCL y $740 el MEP serían valores ‘aceptables’, aunque podrian quedar cortos, sobre todo porque las sobreracciones son fuertes y la baja posterior no actúa en sentido contrario sino que queda más arriba».

El dólar blue antes de las elecciones podría llegar a $880, según la proyección más pesimista

«Post elecciones, sea cuál sea el escenario, saltarán fuertemente las cotizaciones los días posteriores buscando una nueva cotización de equilibrio», auguró. Y especuló que «si hay balotaje, la escalada podría no superar el 10%; ahora, si no hay, el mercado va a demandar más dólares y podría subir, por lo menos, un 15%».

Para el analista financiero Gustavo Ber en octubre «van a continuar las tensiones financieras y cambiarias ya que a la incertidumbre, el mayor déficit fiscal y la mayor emisión monetaria, ahora se está sumando una más decidida caída en la demanda de dinero en busca de cobertura».

«Dentro de un proceso de elevada inflación, y nominalidad de la economía, los dólares deberían seguir reacomodándose al alza al menos a dicho ritmo, aún dentro de un escenario de tipo de cambio alto que va reflejando un nivel de pánico, por lo cual hacia las elecciones los dólares CCL y libre podrían acercarse hasta alrededor de los $ 850, el MEP viene por detrás ya que concentra las intervenciones y podría verse contenido alrededor de $750, aunque es muy difícil estimar la reacción de los ahorristas en el actual delicado contexto», argumentó.

Un informe de la consultora LCG vaticinó «octubre se anticipa como un mes agitado». Y precisó que «el tipo de cambio de convertibilidad (la relación entre pasivos en pesos y reservas brutas) asciende a $ 1.000″. Te puede interesar

«Considerando que ha mantenido un comportamiento parejo con el CCL, el valor implícito induce a pensar que las cotizaciones paralelas aún tienen un recorrido alcista por delante. El límite lo impondrá la demanda en un contexto de clásica dolarización de portafolios preelectoral que se conjuga con un poder adquisitivo que se pulveriza con el pasar de las semanas», concluyó.