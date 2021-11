Los Pumas Seven vuelven a tener el toque del rugby salteño

Con Tomás Elizalde se vuelven a cruzar los caminos del seleccionado nacional y de los jugadores formados en nuestra provincia para jugar el Circuito Mundial.

Después de la gran conquista de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, Los Pumas Seven regresarán la próxima semana a la actividad con un jugador salteño en su plantel. Tomás Elizalde, de Tigres RC, fue convocado por el head coach Santiago Gómez Cora para disputar las dos primera etapas del Circuito Mundial de Seven que se jugarán en Dubai.

La convocatoria del salteño premia el esfuerzo que realizó a lo largo de las concentraciones y entrenamientos que le tocó vivir desde que entró en la órbita de la Unión Argentina de Rugby (UAR). Ya tiene asegurada una camiseta celeste y blanca en este nuevo proceso del seven mundial, que se va reactivando tras las consecuencias de la pandemia de coronavirus.

Elizalde y el resto del plantel partirán mañana hacia la ciudad más importante de los Emiratos Arabes Unidos, haciendo previa escala en San Pablo (Brasil). La primera fecha del Circuito Mundial será sin público y se jugará el 26 y 27 de noviembre, mientras que la segunda tendrá presencia de espectadores y se desarrollará el 3 y 4 de diciembre.

Con Elizalde el rugby salteño vuelve a tener presencia en el circuito de seven más importante de la World Rugby, que se juega desde 1999 y solo se interrumpió el año pasado por el COVID-19. Fiji, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Inglaterra, entre otros, son animadores constantes de esta competencia, que comprenderá diez etapas recorriendo ciudades como Málaga, Sevilla, Vancouver, Los Ángeles, Hong Kong, Singapur, Toulouse y Londres.

Salta tiene una unión especial con el seleccionado argentino de juego reducido. Los Pumas Seven solo ganaron dos etapas del Circuito Mundial en la historia de la competencia, ambas fueron en Estados Unidos y contaron con jugadores formados en nuestra provincia.

En 2004 Los Pumas ganaron la etapa que se jugó en Los Ángeles, donde jugó y fue figura Lucio López Fleming (Jockey Club), venciendo en la final a Nueva Zelanda; la otra conquista fue en San Diego, en 2008, donde López Fleming volvió a decir presente y se sumó Martín Núñez (Universitario RC); allí los argentinos derrotaron a Inglaterra en la final.

La actuación de López Fleming está entre las mejores del seleccionado, no solo por su calidad de juego sino también por sus estadísticas. El ex jugador del albirrojo, de San Isidro Club y de Endimburgh de Escocia es el cuarto tryman de Los Pumas Seven con 71 conquistas y es el séptimo máximo anotador de puntos con 359.

Otros jugadores salteños que disputaron el Circuito Mundial con Los Pumas fueron: Carlos Orlando (Jockey Club), Federico Salazar (Tigres RC), Agustín Vago (Jockey Club) y Mauro Perotti (Gimnasia y Tiro).

Sedes y fechas de las etapas

Las etapas del Circuito Mundial 2021-2022 serán: Dubai (26-27 de noviembre y 3-4 de diciembre); Málaga (21-23 de enero 2022), Sevilla (28-30 de enero), Vancouver (26-27 de febrero), Los Ángeles (5-6 de marzo), Hong Kong (1-3 de abril), Singapur (9-10 de abril), Toulouse (20-22 de mayo) y Londres (28-29 de mayo).