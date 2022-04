“Los rusos violaban a las mujeres y le pasaban por arriba con los tanques”, reveló el alcalde de Irpin

Andriy Litvynov efectuó un descarnado relato sobre las atrocidades que cometió el ejército ruso en esa ciudad ubicada a pocos kilómetros de Kiev

Andriy Litvynov, alcalde de la ciudad ucraniana de Irpin, dio detalles escalofriantes de lo ocurrido en su ciudad tras la invasión de las tropas rusas: “Los rusos violaban a las mujeres y le pasaban por arriba con los tanques”.

En diálogo con Elarchivo.com, Litvynov efectuó un descarnado relato sobre las atrocidades que cometió el ejército ruso en esa ciudad ubicada a pocos kilómetros de Kiev.

Andriy Litvynov es el alcalde interino y presidente del Concejo de Deliberante, y reveló las barbaries a las que fue sometida la población civil de Irpin, sin distinción de sexo ni edades. “En las calles, los soldados rusos se divertían tirando a nuestra gente. Tiraban a las piernas, a los brazos o directamente, los mataban”.

El funcionario contó que “la mayoría de las víctimas fatales, son ciudadanos comunes de la ciudad. Sucedieron cosas horribles, inenarrables. A los que se quedaron o que no se pudieron ir los torturaron, los asesinaron. No terminamos de contar los cuerpos sepultados sin registro en fosas comunes, donde enterraron cuerpos de a decenas de ciudadanos pacíficos asesinados. Tal cual como pasó en la ciudad vecina de Bucha”.

Litvynov explicó que hubo casos en que los muertos fueron enterrados en parques o plazas “ya que estábamos bajo fuego constante y no era posible sepultar a nadie. Los civiles que estaban en la calle se convirtieron en un objetivo de disparos. De alguna manera, los soldados rusos se divertían. Disparaban a las personas en las piernas, en los brazos, o simplemente los mataban. Fue un infierno para las mujeres, fueron violadas sistemáticamente. Supimos de mujeres que fueron violadas y luego les pasaban por arriba con los tanques”.

Y ahondó: “Simplemente no se les puede llamar ‘ejército’ a los invasores, son escoria, sádicos y mercenarios. Son sólo criminales, ni los animales actúan como ellos. Simplemente masacraron a la gente. Después de que se dieron cuenta de que no podían tomar Kiev, intensificaron la masacre y los asesinatos, descargaron su ira sobre los civiles e hicieron lo que quisieron. Torturaron, asesinaron, destruyeron, violaron, prendieron fuego gente con nafta. En la autopista a Varsovia, aquí cerca, las mujeres no solo fueron violadas, sino también arrojadas de los autos, rociadas con nafta y prendidas fuego”.