Los secretos de “Wish”, la película con la que Disney busca reciclar grandes clásicos con un espíritu moderno

TN Show charló con Chris Buck y Fawn Veerasunthorn, los directores del film animado que homenajea a los 100 años de la compañía.

“El deseo mueve montañas”, es una frase muy popular cruzada por el psicoanálisis. Sin quererlo, o no, los creadores de Wish: el poder de los deseos, basaron la estructura de su genial película animada que inaugura este 2024 en cada una de esas palabras. En una entrevista con TN Show, los directores Chris Buck y Fawn Veerasunthorn hablaron del proceso de creación del film que celebra los 100 años de Disney con un objetivo claro: hacerle un homenaje a los grandes clásicos de la historia de la animación con una mirada fresca y moderna, además de mostrar una trama original.

El resultado fue una película en donde la magia habitual de Disney se mezcla con la comedia infantil, muy presente en las de Pixar, con un tinte de aventura adolescente que le da una frescura inusual. Además, la combinación de estilos, el CGI y las técnicas inspiradas en la clásica acuarela, la convierten en un tubo de ensayo para las próximos films que vendrán seguramente.

De qué se trata “Wish”, la película con la que Disney celebra 100 años

La mágica ciudad de Rosas tiene al Rey Magnífico controlando el deseo de todos sus habitantes. Sin discutir nunca la manera en la que viven y lo veneran, los pobladores pasan sus vidas sin luchar por lo que alguna vez quisieron conseguir.

Cuando Asha, una jovencita que vive allí, intente ayudar a su abuelo a recuperar el deseo que hace años donó, la historia dará un giro por completo. Ese rey que parecía benevolente y contemplativo se transforma en lo que es: un tirano narcisista que solo busca satisfacer sus propios deseos.

“Wish”, un viaje mágico de Disney al Reino de las Rosas. (Foto: Walt Disney Animation Studio)

Con la ayuda de mucha luminosidad y la presencia de una estrella mágica que cae del cielo, Asha, sus animales y sus amigos encabezarán una pelea grupal para dar vuelta la historia y devolverle el sentido a una sociedad apelmazada por la falta de deseos.

Enmarcada en un mundo imaginario que evoca a las grandes historias medievales de Disney, Chris Buck y Fawn Veerasunthorn construyeron una hermosa fábula que transpira música, colores y buena energía.

Sobre el origen colaborativo que tiene el argumento, Veerasunthorn remarcó que lo que buscaban era hacer énfasis en “la importancia del deseo en una persona, algo que nadie te puede quitar”, para ampliarlo al resto. “Esta es una idea muy universal que podíamos expandir a toda la comunidad de personas de Rosas, lo que nos lleva a crear un reino de deseos en el que todos se mudaron acá para poder conceder uno”, comentó.

“Wish”, un viaje mágico de Disney al Reino de las Rosas. (Foto: Walt Disney Animation Studio)

Para la cineasta un deseo es algo que “podés guardar dentro de tu corazón y nadie te puede sacar”, un aspecto que intentaron subrayar todo el tiempo en el ímpetu que tienen los personajes como Asha, Valentino o Sabino. “Siempre tenés el poder dentro tuyo para hacer realidad tu sueño, lo que debería aplicarse a todos”, aseguró.

Buck, por su parte, opinó en el mismo sentido. “Me encanta que Asha piense en su comunidad. A ella no solo le encantaría que el rey le concediera su deseo, sino que también quiere que se los conceda a todos. Y entonces creo que eso la impulsa a lo largo de esta película. Ella es la que realmente se preocupa por su comunidad“, definió.

Las referencias y el origen del pueblo de “Wish”, la película de los 100 años de Disney

A nivel visual, Wish tiene una de las paletas de colores más histriónicos de los últimos años de Disney. Junto con un par de films de Pixar, como Elementos o Coco, Wish explora lo musical y la diversidad de tonos de una forma diferente a otros films.

Para Buck, la inspiración artística que tuvieron estaba ligada a la propia calidad de fanáticos que son de las aventuras de Disney. Por eso, focalizaron en lo que verdaderamente les interesa para explorar, los clásicos, para mezclarlo con la calidad técnica y las innovaciones que impusieran.

En esta imagen proporcionada por Disney, Asha con la voz de Ariana DeBose, en una escena de la película animada «Wish». (Foto: AP/Disney)

“Volvimos a mirar a Blancanieves y Pinocho en busca del magnífico aspecto ilustrativo en acuarela que tienen. Se siente como si estuvieras abriendo un libro de cuentos y ese era el objetivo, capturar esa mirada, pero también poder hacerlo en CGI, lo que te permite trabajar con la cámara para hacer todo este hermoso trabajo para moverte a través del bosque o por la ciudad en el proceso”, sintetizó.

A través de ese aspecto clásico, de las caras, los trazos y las formas, los creadores introdujeron, también, la manera de contar cuentos que hizo famoso a Disney: mundos mágicos, animales que hablan, reinados sometidos por villanos, protagonistas que intentan superar situaciones negativas y mucha música.

“La película tiene dos fases, es como algo moderno, pero también, un clásico de Disney. ¿Cómo fue para ustedes el desafío de construir todo eso? Es muy difícil combinar esas dos caras de la moneda”, buscó saber TN Show. “Me encanta lo que dijiste porque cuando comencé esta película, quería que la gente saliera del cine diciendo ‘siento que acabo de ver una película clásica de Disney, pero fresca y nueva’. Así que gracias”, comentó el cineasta.

Luego, remarcó que en los últimos años exploraron esta manera de construir animaciones a través de cortos como The Paperman, Feast y Far from the Tree, pero nunca lo habían logrado en un film. “Estuvimos jugando con estas técnicas, pero nunca hemos podido hacerlo con una película completa. Esta era nuestra oportunidad de hacerlo. Siempre estamos avanzando con la tecnología y tenemos gente increíble. Tuvimos mucha suerte de estar en este momento para aprovecharlo”, enfatizó.

La película Wish, de Disney, intenta evocar a toda la filmografía clásica de los 100 años de la compañía. (Foto: AP/Disney)

Por su parte, Fawn siente que el proceso fue abrumador porque tenían que cumplir las expectativas tanto de los fanáticos, como de ellos mismos, que también son fans de Disney. Eso, igualmente, les sirvió para tener la vara alta en materia de tecnología y narración, una combinación en la que Wish sale completamente airosa.

“Encontrar el significado de lo que vale pedirle un deseo a la estrella y que tu sueño se haga realidad dentro de esta sensibilidad moderna es algo a lo que le dedicamos mucho tiempo”, comentó la realizadora.

Frente a la consulta sobre cuáles serían los deseos de ambos como cineastas, Buck y Fawn coincidieron en que lo principal es disfrutar una historia que contagia alegría y buena energía. “Espero que esta película devuelva la motivación a muchos y aliente a quien lo necesite”, comentó la cineasta.

Bajo la atenta mirada de la estrella mágica que le da sentido a la historia colgada en la oficina en la que hablaron, Buck pidió su deseo con una frase que guarda mucha sensibilidad hacia los demás: “Que todos sean una estrella y tengan ese poder”.