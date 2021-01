Los Simpson y otra increíble predicción acertada sobre la asunción de Joe Biden y Kamala Harris en EE.UU.

Lisa asume como presidenta de EE.UU. en un capítulo de Los Simpson. Y justamente hereda el cargo de Donald Trump.

La fama de Los Simpson de predecir y acertar hechos futuros parece no tener fin. En este 2021 ya suma otra profecía cumplida que bien podría hacer poner colorados a Nostradamus y Baba Vanga. Y tiene que ver con trascendental llegada de Kamala Harris​ a la vicepresidencia de EE.UU..

La serie animada de televisión cuenta con asombrosos antecedentes, como acertar la presidencia de Donald Trump, la pandemia de coronavirus y los atentados del 11S. También,la lesión de Neymar en el Mundial de fútbol y el final de Juego de Tronos.

Más recientemente, cuando partidarios de Donald Trump irrumpieron en el Capitolio mientras los legisladores sesionaban para certificar el triunfo del presidente Joe Biden. Para muchos una predicción más cumplida de Los Simpson.​

¡Pero si estás igual! Kamala Harris luce casi idéntica a Lisa Simpson.

Los fans de la serie creada por Matt Groening aseguran haber descubierto la profecía en el icónico episodio llamado Bart al futuro, del año 2000, en el que Lisa Simpson se convierte en la primera mujer presidenta del país.

Pero el ojo agudo de los fans halló lo que poco se dieron cuenta: Lisa luce el mismo conjunto púrpura que Harris llevó durante la investidura de la semana pasada, incluido el collar de perlas y los pendientes.

El presidente electo de EE.UU., Joe Biden, celebra junto a su vicepresidenta, Kamala Harris. Foto: Getty / AFP

«Kamala Harris realmente es Lisa Simpson y estoy totalmente de acuerdo»; «#KamalaHarris me recuerda a Lisa Simpson… casi el mismo atuendo», remarcaron algunos usuarios de Twitter.

Claro está que en medio de las especulaciones, no fueron pocos quienes sugirieron que, más que una profecía, se trata de una inspiración.

Kamala Harris really is Lisa Simpson and I’m all for it 😁 pic.twitter.com/82yTgsu09o— the barefoot bandit (@Darth_Tsunami) January 20, 2021