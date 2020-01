Los tuits del nuevo “negociador”: “Ningún país entra en problemas por no pagarle al FMI”

Martín Guzmán nombró a cargo de una nueva unidad negociadora con el Fondo Monetario Internacional a Emiliano Libman, que es un activo usuario de la red social Twitter y que cuenta con mensajes críticos hacia el organismo

Emiliano Libman es el flamante titular de la unidad especial creada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, para negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Así se conoció esta mañana en el Boletín Oficial, donde describieron las tareas que tendrá a cargo el área: “Créase la Unidad Ejecutora Especial Temporaria ‘Unidad de Relaciones Técnicas con el Fondo Monetario Internacional (FMI)’, en el ámbito del Ministerio de Economía, con el objeto de asistir y asesorar al Ministro en lo vinculado a las tareas relativas a la formulación y ejecución de la estrategia de relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”.

Libman es un activo usuario de la red social Twitter, donde cuenta con más de 5.000 seguidores. Allí, suele compartir sus análisis sobre macroeconomía, tanto de la Argentina como de otros países. Además, en los últimos meses, gran parte de sus mensajes estuvieron dirigidos al desafío que enfrenta nuestro país en términos de deuda.

Uno de los mensajes que más peso cobró en las últimas horas -dado su nuevo rol de negociador ante el FMI- es uno que escribió en marzo del 2018, cuando la Argentina aún no había cerrado su primer acuerdo con el organismo por entonces comandado por Christine Lagarde.

“Dejemos de elevar al FMI a un lugar que no tiene. Ningún gobierno aplica políticas que no quiere porque lo dice el FMI y ninguno entra en problemas por no poder pagarle”, escribió en marzo del 2018.

El nuevo colaborador de Guzmán también escribió contra el mecanismo interno usado por el FMI para decidir prestarle fondos a la Argentina. En una respuesta contra el economista Miguel Boggiano, Libman tuiteó con ironía: “Claro, la plata del FMI se la debemos totalmente a un mecanismo transparente de selección en base a reglas y procedimientos, no a que Estados Unidos dijo ‘ok’”.

Luego, Libman pasó a analizar puntualmente la situación de la Argentina ante el Fondo y aseguró que “sin tijera” que ajuste el gasto no se podría encarar un plan para pagar. Estas palabras de Libman en abril del año pasado llegaron en el marco de un debate que cobró peso antes de las elecciones presidenciales del 2019, en el que muchos analistas aseguraron encontrar en el camino portugués un ejemplo para salir de la crisis económica y de deuda local. De hecho, uno de los defensores de esta propuesta había sido el ahora presidente, Alberto Fernández.

Libman se mostró de acuerdo en la tesis expuesta por el politólogo Andrés Malamud, quien explicó entonces que Portugal había logrado abandonar la crisis tras un fuerte ajuste en el gasto social, que antecedió a un posterior período expansivo.

Es Portugal el modelo a seguir? A – que logremos: a) un ajuste de la CC q deje espacio para garpar la deuda; b) de alguna forma logremos que el FMI cambie de opinión. Está difícil salir a flote sin una tijera primero.



