Loser: el FMI será comprensivo con las metas del programa pero no habrá dólares para compensar costos de la guerra

El ex director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI analiza en exclusiva para iProfesional el futuro de la relación con el organismo

Esta nota debe comenzar con una advertencia acerca de la historia argentina respecto del Fondo Monetario Internacional. Aunque el país no tiene el récord de acuerdos condicionales con el organismo, en la historia del FMI desde su fundación en 1947, está cerca del máximo con 22 eventos. Mas aun, desde 1980 tuvo el máximo con 13, y ciertamente desde 2000 con cinco, si se excluyen países verdaderamente pobres como Honduras que tuvieron acceso a recursos concesionarios.

En lo que va del siglo solo no los ha tenido en el periodo del boom de materias primas desde 2005 hasta 2013, y los años siguientes, en que mayormente se gastó lo que se había acumulado en la época de bonanza. Es decir que Argentina es un deudor «serial» con el FMI dado que no puede, o inicialmente no quiere, gestionar los periodos de escasez y de normalidad.

El FMI, a juicio del autor de esta nota, hizo bien en ayudar al país, cuando este se acercó a la institución en 2018, pero se excedió en los montos otorgados -en última instancia u$s45.000 millones- un récord histórico. Además, otorgó demasiada flexibilidad inicialmente, que se corrigió posteriormente, cuando comenzó a operar efectivamente el ajuste.

Los desarrollos posteriores son bien conocidos. El programa actual con el FMI, claramente ayuda a la Argentina a no caer en traumáticos atrasos, y a los miembros del FMI -grandes y pequeños- a enfrentar pérdidas fiscales significativas, por deudas incobrables.

En ese contexto, es comprensible que el personal del FMI, con el apoyo de los miembros, esté dispuesto a contemplar una flexibilizacióni de las metas de reservas internacionales, y seguramente las metas fiscales, aun cuando esto no ha sido mencionado abiertamente aún.

Por cierto que el argumento del impacto de la sequia es entendible, y el FMI siempre ha estado preparado a contemplar esas circunstancias desde hace por lo menos medio siglo.

Las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania son menos claras, ya que la Argentina no se perjudicó en términos netos respecto del impacto económico del conflicto. Los precios de los combustibles importados bajaron fuertemente luego del impacto inicial, mientras que el precio de los bienes exportables se fortaleció.

Pese a la insistencia de Sergio Massa sobre una compensación por daños económicos de la guerra, Kristalina Georgieva no estará dispuesta a más desembolsos, opina Claudio Loser

Un programa compatible con el calendario electoral

En consecuencia, lo más probable es que se acuerde a reducir el objetivo de acumulación de reservas, y que se busque mantener el objetivo fiscal con algún margen.

Sin embargo, es muy poco probable que el FMI aumente el monto del acuerdo en este momento para compensar por presuntos daños causados por la guerra. El alivio dado por la reestructuración implícita de la deuda con el FMI parece suficiente ayuda. Además, no pueden esperarse aumentos dadas las criticas existentes al monto del acuerdo de 2018-19. No hay ningún otro país que de lejos tenga una deuda tan grande con la institución.

Es muy posible que la modificación al programa se extienda por lo menos hasta mediados de año o a setiembre. Ello permitiría llegar al periodo eleccionario, aunque se requerirá un mínimo de disciplina fiscal y monetaria, si el gobierno no quiere entrar en atrasos.

El programa no es la panacea para los problemas existentes, y las soluciones tendrían que formularse desde ya, aunque ello es poco probable. Disciplina fiscal y monetaria, realismo cambiario y reglas estables son las condiciones críticas para que el país crezca en forma sostenida.

No hay soluciones mágicas ni países salvadores que quieran prestar sin certeza. La solución debe venir desde adentro.

* (Claudio M. Loser se desempeñó en el FMI como director del Departamento del Hemisferio Occidental. Actualmente es presidente de Centennial America Latina)