Luciana Salazar salió al cruce y llevará a la Justicia a Connie Ansaldi

La modelo se mostró indignada con los dichos de la periodista donde la trató de “gato simpático”.

Crece la tensión entre Connie Ansaldi y Luciana Salazar tras el polémico cruce en Twitter que causó mucha repercusión en los medios. En medio del ida y vuelta, la periodista le dijo a la actriz que antes le caía mejor porque era un «gato simpático» y que ahora era una operadora política y desquiciada. Ante sus declaraciones, Luli dio su descargo en LAM y anunció que la llevará a la Justicia.

Sentada en el piso de Los Ángeles de la Mañana (El Trece), Connie Ansaldi aseguró que se hacía cargo de sus dichos y que todo lo decía por ella misma. «Estamos en un país que se está destruyendo cada día por sostener una falsa postura e imagen que no es y debe ser, tenemos el caso de (Victoria) Donda», comenzó picante la angelita invitada.

Luego de que Luciana la tilde de hipócrita por ir en contra de la violencia y mostrarse sorora en las redes, Connie se defendió: «A mi no me corran ni con el pañuelo verde, ni con taxi, ni con trenes, ni a pata. Yo soy yo y soy consciente de lo que digo».

Finalmente, la madre de Matilda Salazar aseguró que llevará sus mensajes y acusaciones a la Justicia: «Va a tener que dar explicaciones de las cosas fuertes e injuriosas que dijo sobre mi persona que a esta altura no están y más en los momentos que vivimos. Más ella, que se jacta de estar en contra de la violencia que hay en las redes y la intolerancia y todo lo que pasa y no lo lleva en la práctica».

«Me defendí con altura y quise hacer un descargo con eso con lo que vi en los medios, lo quise hacer primero en privado, ella me bloqueó, y como nunca me contestó, decidí hacerlo públicamente. Necesitaba una respuesta y hacerme cargo de esa violencia y falta de respeto para conmigo, y obviamente que me apena mucho, pero bueno, desgraciadamente a veces las diferencias políticas llevan a la gente a convertirse en esto, yo no, pero bueno cada uno lo maneja como puede», señaló Lulipop.

Ansaldi no tuvo pelos en la lengua con su nueva respuesta para la actriz. «No hiciste nada con altura, la altura de un azulejo tenés. La forma en la que expone un montón de aristas de su vida hace que tanto yo como un montón de personas te hayamos perdido el respeto. Si te molesta tanto que no te quiera y te pone sensible, voy a tener más cuidado entonces», respondió irónica al escuchar el audio que la exvedette le mandó a Ángel de Brito para que pase al aire, dado que no quería cruzarse en vivo.