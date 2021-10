Luciano Castro y Flor Vigna blanquearon su romance: ¿cuándo empezaron a salir?

Los fotógrafos los captaron de camino al gimnasio, e incluso ambos aceptaron hablar con el móvil de Los Ángeles de la Mañana donde contaron cómo se conocieron, se refirieron a la diferencia de edad entre ambos y hasta hablaron de “noviazgo”

Flor Vigna y Luciano Castro decidieron blanquear su romance, tras las primeras fotos de ambos juntos que se conocieron esta semana.

Ambos incluso dieron un móvil este jueves con el programa Los Ángeles de la Mañana. Tras terminar largas relaciones, ambos se cruzaron primero en el gimnasio primero y luego, en una reunión por una serie. Ahí pegaron onda y según contaron en LAM, fue el actor quien trasladó la charla del gym al WhatsApp y luego, la invitó a merendar.

En cuanto a cómo comenzó todo, la joven bailarina empezó a explicar que habían empezado a hablar por la serie que iban a hacer juntos, pero en el momento en el que ella explicaba eso Castro la interrumpió y, entre risas, contó que fue una táctica para acercarse a ella: “Fue un chamuyo, en realidad. Había una serie que íbamos a compartir, que al final ella no la va a hacer por su proyecto musical, y yo usé ese artilugio para hablar. Pedí el contacto, la llamé y acá estamos”.

Sobre el primer encuentro, Castro advirtió que nunca llegaron a reunirse por la serie. “No llegamos a reunirnos por la serie. Cuando me la nombran a ella, la veo acá, en el gimnasio, y usé ese artilugio para acercarme a hablar”, admitió. “El flechazo fuer en el gimnasio haciendo glúteos”, agregó ella entre risas.

En diálogo con LAM, Castro comentó en broma: “Convengamos que nosotros quisimos que nos descubran, ¿vos pensás que venimos a chapar a un gimnasio porque somos boludos? Que quede claro que fue porque quisimos, me gusta que sepan que no nos descubrieron, que lo quisimos nosotros”.

Luego, Flor Vigna agregó: “Nosotros nos empezamos a conocer, estábamos de una casa a la otra y dijimos: ‘Bueno, relajémonos’, no hay por qué esconderse. Es raro de hablar de esto en público, pero nosotros nos venimos conociendo hace un tiempo”.

“¿Somos novios?”

Tras confesar que están atravesando “la mejor etapa”, el actor de Valientes advirtió que todavía no son novios. “Es una genia la china. No sé, ¿le decimos noviazgo? ¿Cómo le decimos?”, preguntó con picardía mientras miraba a Vigna. “No sé, como que van viniendo solos los rótulos. A mí me hace muy bien, lo quiero un montón y es lindo sentirte como un adolescente, y que pase lo que tenga que pasar. Nos cuidamos hasta donde más pudimos y después dijimos: ‘Seamos libres’. Es re lindo decir lo que te pasa en voz alta”, sumó ella.

Diferencia de edad

Sobre la diferencia de edad -él tiene 46, ella 27-, Castro aseguró que no fue un problema: “Me costó encararla, pero porque estaba seguro de que no iba a darme bola. Es una cuestión normal que puede pasarle a cualquier chico con cualquier chica”. Vigna se mostró de acuerdo: “La diferencia de edad es lo que menos siento, es la persona más activa del mundo. Pareciera que tuviera 18, me lleva a hacer todos los deportes. A mí me encanta. Él me motiva mucho para entrenar”.

