Luego de la polémica, Jimena Barón anunció el lanzamiento de su nueva canción “Puta”

2020-02-19

Hace unos días, los afiches de promoción de este tema generó rechazo y llevó a la artista a recibir ayuda terapéutica. Sin embargo, se confirmó cuando será el lanzamiento. Jimena Barón

La actriz y cantante Jimena Barón vivió días difíciles tras la promoción de su próximo tema titulado Puta. La artista eligió afiches con un número telefónico y la acusaron de banalizar la prostitución. Esto desencadenó en que la artista decida resguardarse y alejarse de las redes sociales, por recomendación médica.

Ahora, se confirmó que la canción saldrá a la luz y será el próximo viernes 21 de febrero. Esta información fue brindada por la propia Jimena Barón en su cuenta de Instagram, donde agregó un fragmento del videoclip. El video tuvo más de 700 mil reproducciones y cientos de fanáticos dejaron sus comentarios junto a la filmación.









Barón estuvo unos días lejos de sus redes sociales y del medio ya que en la escalada mediática tuvo una crisis y necesitó ayuda psicológica. Claramente afecta, sin maquillaje y hasta bastante tapada para su estilo la cantante publicó un video de unos 10 minutos.

“No quiero ponerme en víctima”, explicó la actriz por su mal momento y contó que si bien no estuvo al tanto de todo lo que sucedió en los programas de televisión “Lo más terrible que pasó fue la guerra entre nosotras, eso es muy triste”.

En su publicación, Jimena también hizo un mea culpa: “Quisiera pedir disculpas, pedir perdón si alguien se sintió ofendido, herido, si herimos susceptibilidades quisiera pedir perdón. No fue la intención en absoluto, jamás lo sería. Quería arrancar diciendo eso, las personas que siento que tenía que pedirles disculpas en persona lo hice, no fue mi intención y no lo sería jamás”.

En tanto, mientras se espera este lanzamiento, Jimena Barón hizo una denuncia por censura. Según relató a través de algunas historias, ella estaba lista para volver a los escenarios, cuando desde la municipalidad de Comodoro Rivadavia, le comunicaron que iban a reprogramar su show.

«Hoy me avisan de parte de la Municipalidad que decidieron ‘reprogramar’ mi show sin explicación alguna. Me bajaron del show. La fuerza y felicidad que junté para volver a verlos y volver al escenario, por mí y por ustedes, se desmoronó. Me censuraron. Esto es muy grave. Mientras tanto todos los días inventan mierda nueva para seguir dándome. Ahora encima no me dejan trabajar. Tengo muchísimos fans que estaban esperando para verme el 22, muchos haciendo un esfuerzo enorme, viajando de otras provincias solo para verme una hora”, había escrito Jimena Barón el lunes en su cuenta de Instagram.

La productora Antelofobia, anunció también la suspensión del show por “decisión unilateral de la Municipalidad por razones ajenas a la artista”. El sábado, J Mena debía presentarse en el marco de las celebraciones por el 119 aniversario de Comodoro Rivadavia.