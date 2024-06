Luis Caputo: “La gente no se come más el cuento del kirchnerismo, que era una estafa piramidal”

El ministro de Economía aseguró que la inflación de mayo fue menor al 5% y que si se aprueba la Ley Bases el Gobierno bajará el impuesto PAIS al 7,5%. Aclaró que no hay fecha para el levantamiento del cepo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió nuevamente a la necesidad de aprobar la Ley Bases en el Congreso y señaló que una de las consecuencias será la baja del impuesto PAIS. Además, señaló que no hay fecha para liberar la moneda extranjera.

“Ya lo anuncio el Presidente, si se aprueba la Ley Bases vamos a retrotraer esa suba del impuesto PAIS, la vamos a bajar del 17,5% al 7,5%. Eso va a ser un nuevo escalón para abajo en el nivel de inflación. El impuesto PAIS joroba y mucho”, indicó el funcionario al tiempo que aseguró que el proyecto “va a ayudar al blanqueo laboral” y a “agilizar el mercado laboral”.

Respecto de las idas y vueltas en el Parlamento, aseguró que “la oposición sabe que la ley es buena y esa es la razón por la que no la votan. Tienen un único objetivo, que es tratar de voltear a este Gobierno“.

En referencia a la inflación, señaló: “Hace no mucho más de dos meses me preguntabas si la inflación iba a llegar a un dígito en el segundo semestre. Estábamos en marzo. Bueno, llegó a un dígito en abril. Después dijeron, ‘no, pero no puede bajar del 7%′. Bueno, está por debajo del 5%. Y eso es lo más importante que nosotros podemos darle a la gente”.

“Ya hay claramente signos de recuperación en mayo en varios sectores. Producción y ventas de autos, minería, energía… Ni hablar del sector bancario. Se están recomponiendo fuertemente los ingresos. Es algo que se siente en el bolsillo. Se siente también en la masa salarial y en las jubilaciones”, sostuvo.

“Siempre dijimos que esto iba a ser durísimo. No les mentimos a nadie con eso. A todos el agradecimiento por aguantar. El nivel de esperanza se dio vuelta. La mayoría de la gente entendió que este es el camino. No se comen más el cuento del kirchnerismo, que era una estafa piramidal. Imprimían plata y la regalaban. Si fuera un modelo razonable, se aplicaría en muchas partes del mundo. Son cabezones. No se puede discutir esto”, dijo.

Sobre el levantamiento del cepo, señaló que no es algo que esté próximo. “A nosotros no nos corre el cepo. Lo más importante es no hacer macanas. Es salir cuando estemos seguros de que no le vamos a generar un problema a la gente. Pensar que se podía salir en diciembre es no entender nada de lo que era la estructura de stocks. Hubiera sido una calamidad. En enero era una pésima idea, en febrero mal y hasta mayo sería inapropiado. Hemos corregido eso un montón. Estamos mucho mejor que en diciembre pero todavía no estamos listos“.