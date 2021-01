Luis Juez: “Máximo Kirchner, como lo dice su nombre, va por todo”

El Diputado de Juntos por el Cambio se refirió a las restricciones que se vienen en materia de circulación y economía, y arremetió contra la gestión de turno.

En medio de las restricciones que llevará a cabo el Gobierno ante el aumento en el número de casos de Covid-19, la oposición dio su parecer y expresó su rechazo al respecto de las medidas que se vienen. En ese sentido, el diputado cordobés de Juntos por el Cambio volvió a cargar contra la gestión de turno y pidió que busquen determinaciones más razonables en lugar de aumentar las restricciones.

En diálogo con Radio Rivadavia, “no soy anti-cuarentena ni anti-vacuna. Que no me corran con esas pelotudeces. Pero tenemos que ser más razonables“.

Al mismo tiempo, analizó la postura del Gobierno ante distintas temáticas y planteó: “Por qué no aprovechan el precio internacional maravilloso que tiene el maíz en vez de cagar a patadas a los productores. Con la Ley de Alquileres consiguieron todo lo contrario que buscaban: si alguien tiene un departamento y le congelan el precio y no puede desalojar, no va a alquilar a nadie. No hay que andar como un minion diciendo ‘tenemos Ministerio de Salud y Ciencia’. Este tiene que funcionar y no ser un dispensario“.

Y agregó: “Hay que conocer, tenés que estudiar, prepararte. Y cuando tomás una decisión, hay tener sobre la mesa todas las variables que pueden suceder. Es sentido común: informate, estudiá, preguntá.”

Luis Juez fue consultado por su opinión ante las posibles restricciones que se vienen: “No aprenden nada estos muchachos. Hay que mirar la historia reciente, ver cómo es el tema. La única fuente de ingresos que tiene la Argentina es la exportación de cereales. En vez de promover, se restringe”, manifestó, y arremetió: “Con todo respeto, hay que ser muy nabo para no conocer esa lógica. Es un momento para abrazar al productor agropecuario y decirle que exporte, porque son dólares que entran al país.”

Para el diputado opositor la clave estará en las elecciones legislativas que se llevarán a cabo durante el transcurso del 2021: “Máximo Kirchner, como lo dice su nombre, va por todo. Ellos mismos lo dijeron y no te mienten”, explicó. Y enfatizó: “Si ganan las elecciones este año vendrán por la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura“.

Por último criticó a Victoria Donda por el escándalo con su empleada doméstica, revelado en Baby en el Medio cuando le ofreció un puesto en el INADI y un plan social para no pagar los aportes jubilatorios adeudados. “Me parece grave querer resolver un tema personal con un puesto en el Estado“, sentenció Juez.