Luis Yudi, con captura internacional, desmintió estar prófugo

Está acusado de conformar una asociación ilícita en la causa Castedo. Desde Siria acusó a su abogado, doctor Rodríguez, y al fiscal de la causa, Amad.

Luis Yudi, un comerciante de frontera de 80 años de edad que junto a su hermano Alberto Yudi y su sobrino Mario Alberto más otras personas que se encuentran imputadas en una causa federal por el delito de lavado de activos de origen delictivo, desmintió en forma categórica al fiscal federal Carlos Amad. El agente fiscal había manifestado en la audiencia del miércoles pasado que Yudi se había fugado del país.

La causa tiene a los Yudi, residentes en la fronteriza localidad de Salvador Mazza, imputados como miembros de una asociación ilícita y en la misma también se encuentran imputados el martillero público salteño Eduardo Torino, la exesposa del capo narco Delfín Reynaldo Castedo, Melba del Carmen Araujo, el propio Delfín Castedo y su hermano menor Raúl.

En la audiencia el fiscal general Amad solicitó al tribunal conformado por Federico Santiago Díaz, Marta Liliana Snopek, Mario Marcelo Juárez Almaraz y María Alejandra Cataldi, la captura internacional de Luis Yudi y su detención inmediata, pedido al que los magistrados hicieron lugar. El fiscal también pidió que hasta tanto la Justicia logre dar con el paradero y capture a Luis Yudi se suspendiera la audiencia de ese miércoles, solicitud a la que no accedieron y el juicio oral y público siguió su curso.

Según se pudo saber a través de la lectura del secretario de la Sala, personal de Gendarmería Nacional se constituyó el martes pasado en el domicilio de Luis Yudi, en Salvador Mazza, y fueron atendidos por Jesús Alfredo Maldonado, quien dijo ser empleado de Yudi y quien manifestó que el comerciante no se encontraba en la casa porque había viajado por motivos familiares a la República de Siria y que, según habría señalado el imputado, iba a regresar en unas dos semanas aproximadamente.

Su condición de prófugo

Luis Yudi, un ciudadano hijo de inmigrantes sirios de 80 años de edad, sin embargo desmintió que se haya fugado por pasos ilegales como se ventiló en el juicio oral y público; lo hizo en declaraciones que le brindó al periodista de frontera Raúl Costes. El imputado aseguró que efectivamente, tal como declaró su empleado, cuando personal de la Gendarmería llegó a su domicilio, él se encuentra en un pueblo del interior de la República de Siria, más precisamente en Fairuza, perteneciente a la provincia de Homs. «Estoy con mi esposa Ana pero jamás me profugué ni salí ilegalmente de Argentina. Soy una persona que siempre estuvo a disposición de la Justicia y esta es una causa que ya lleva 23 años en la que se me acusa de comprar una propiedad a través de un supuesto testaferro que en realidad es mi sobrino; pero todo lo aclararé ante los estrados de la Justicia», expresó Luis Yudi. Asimismo, agregó desde Siria: «Mi impresión es que quieren agrandar las cosas».

«Yo no soy prófugo como dicen, salí de forma legal por Migraciones. Además, le dejé dicho a mi abogado que presente un escrito y no hizo nada. El argumento del abogado fue que yo tenía que pedir permiso tres meses antes para salir del país, pero yo no tengo impedimentos (para salir del país)», afirmó al momento que exhibió un escrito de la Justicia Federal extendido años atrás, donde se aclara que no tiene impedimento para salir del territorio nacional .

«Le paso captura del sellado de migraciones de entrada a Bolivia porque en Argentina ahora no se usa sello de salida (las salidas quedan registradas en el sistema pero no se sellan los pasaportes). Mi salida y entrada a Bolivia tiene fecha 26/07/2022. En Migraciones figura mi salida y entrada a Bolivia de forma legal porque, reitero, yo no soy un prófugo. En mi pasaporte no se nota bien el sello de entrada a Bolivia pero ese sello es de (el pasaporte) Ana, mi esposa. El mío también tiene fecha 26/7/2022, ese es el sello de Migraciones, eso demuestra que no me fui por la quebrada (internacional utilizando pasos ilegales)», sostuvo.

«Quiero que sepan, que les voy hacer juicio por difamación y haber publicado una foto mía y por daño moral, además no tengo sentencia firme, pero sí quiero que quede claro que estoy a disposición de la Justicia y no tengo prohibido salir del país», expresó el comerciante imputado en una causa por narcotráfico.

Finalmente, Yudi precisó: «Este viaje lo tenía programado; es un último viaje, ya que a mis 80 años de vida estoy en estas tierras sirias visitando y, de alguna manera, despidiéndome de mis seres queridos. Estoy casi en el camino final de mi vida y no quiero irme sin abrazar a mi gente, este viaje lo estaré culminando dentro de 15 días para luego retornar a mi Pocitos amado, ahí es donde pertenezco para estar en mi negocio y en la casa de mis padres, en la cual viví toda mi vida», expresó el comerciante .