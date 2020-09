Macri acusó al Gobierno de un ataque “sistemático y permanente” a la Constitución

Publicó una columna en la que asegura que el oficialismo busca “establecer un Nuevo Contrato Social en la Argentina con principios dominantes inéditos”.

El ex presidente Mauricio Macri aseguró que el gobierno de Alberto Fernández «atenta contra las bases éticas y económicas de una sociedad que aspira a ser libre» y consideró que las autoridades del Poder Ejecutivo «vienen desplegando una serie de medidas que consisten en el ataque sistemático y permanente» a la Constitución.

«Las autoridades al frente del Poder Ejecutivo Nacional vienen desplegando una serie de medidas que consisten en el ataque sistemático y permanente a nuestra Constitución», indicó Macri en una columna escrita para el Diario La Nación.

«Rompo el silencio para compartir con ustedes mi inquietud sobre la dolorosa y delicada circunstancia que atraviesa la República Argentina», expuso el ex mandatario.

El dirigente de Juntos por el Cambio aseguró que el Gobierno «violenta la Ley Fundamental de la Nación, que es la encargada de garantizar la protección de nuestros derechos básicos y libertades individuales frente a cualquier intento de abuso de poder».

También consideró que «el rumbo que ha tomado el país deja al descubierto la intención del gobierno de establecer un Nuevo Contrato Social en la Argentina con principios dominantes inéditos».

«Se vulnera el equilibrio de los poderes del Estado para el pleno funcionamiento de la República, porque no se respetan los reglamentos de las cámaras del Congreso Nacional para debatir y sancionar las leyes». señaló.

Asimismo, manifestó que «se pretende condicionar al Poder Judicial con una reforma que ya tiene media sanción en el Senado de la Nación y que será tratada en la Cámara de Diputados en las próximas semanas».

En tanto, expresó que «el oficialismo condiciona a los gobernadores de las provincias cualquiera sea su signo político y los extorsiona con el envío de los fondos necesarios para administrar sus distritos si no cumplen con lo exigido por el Poder Ejecutivo Nacional»: «La libertad de expresión es una institución democrática peligrosa para un gobierno personalista».

«No se puede producir ni trabajar para llevar el pan a la mesa de las familias argentinas, porque la idea es avasallar a la clase media para conseguir clientes dependientes del favor del Estado para poder sobrevivir», aseveró; en tanto que agregó que «el gobierno atenta contra las bases éticas y económicas de una sociedad que aspira a ser libre».

«Sigo creyendo en la capacidad de nuestro pueblo para superar sus dificultades, porque estoy convencido de que esta sociedad ha madurado», indicó Macri.

«Esta sociedad ya no tolera el atropello a las instituciones, la corrupción de los funcionarios, el delito en ninguna forma, la injusticia, la inseguridad, la impunidad, la violencia, la prepotencia y la anomia», agregó.

Y concluyó: «Hay que dar una discusión profunda y responsable sobre cuáles son los principios que deben regir Nuestro Orden Social: es la República o la republiqueta; es Democracia o demagogia; es elecciones libres o no habrá transparencia en los resultados; es seguridad o vivir con miedo; es el Estado de Derecho o es la jungla; es la propiedad o es la apropiación; es libertad de expresión o censura; es educación o adoctrinamiento. Es verdadero o es falso. Es luz o es oscuridad».