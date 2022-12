Macri comparó el desacato de Alberto a laCorte con el“levantamiento de los carapintadas”

El ex presidente arremetió nuevamente contra el Presidente por desobedecer el fallo de la coparticipación.

El ex presidente Mauricio Macri se refirió a la polémica tras la decisión de Alberto Fernández de no acatar el fallo de la Corte Suprema por la coparticipación. El fundador del PRO criticó al Presidente y comparó su postura con el levantamiento de los carapintadas.

Mauricio Macri expresó: “Hay un sector de la sociedad que no quiere dialogar y que tiene un profundo desprecio por la democracia, por más que habla de la democracia. Porque violar la Constitución es lo más grave que nos ha pasado en los últimos días, solo comparable con el levantamiento de los carapintadas. Esto lo hizo el propio Gobierno”.

“Es alterar el orden institucional de forma directamente inaceptable. Es una clara violación a nuestro sistema republicano democrático. Todas las excusas que dan son mentiras”, agregó el ex presidente en diálogo con LN+. El referente de Juntos por el Cambio también extendió las críticas contras los gobernadores que apoyaron la decisión.

“Párrafo aparte para los 14+4 gobernadores, los 18 alineados… muy triste. Gobernadores que creen que pueden ser parte del futuro de la Argentina diciendo que esto es apropiatorio de la coparticipación”, remarcó Mauricio Macri.

El ex jefe de Estado concluyó sentenciando a Alberto Fernández: “Cuando vos improvisas con experimentos, con gente que no está preparada, pasa esto. Hoy no tenemos presidente. Destruyó el poder de la palabra presidencial”.