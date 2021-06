Macri criticó la gestión de la pandemia y dijo que elCOVID-19 era“un poco más grave que una gripe”

El expresidente lanzó una polémica frase cuando le preguntaron por su vacunación en el exterior. Dijo también que en las elecciones de este año se define si Argentina sigue viviendo en una democracia o si lo hará en una autocracia En severas ocasiones se refirió al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) para sentenciar que fue“, provocando “, concluyó.

Respecto de su inoculación, argumentó que fue en el exterior para no quitarle la vacuna a un argentino que la necesitara con más urgencia. “Cumplí, no usé una vacuna de las que entraron a la Argentina, y no la hubiese usado. Yo lo que dije es: ‘En vez de que está por llegar mi turno, que son los mayores de 60, voy a aprovechar y me vacuno acá así libero una vacuna’. Fui y pagué mi vacuna”. Y cerró: “Lo hice como una contribución”.

Ante la repregunta, Macri finalmente lanzó la polémica frase: “Nunca he creído realmente que esta gripe un poco más grave es algo por lo que uno debe estar sin dormir. En este caso dije: ‘Liberemos una vacuna’”.

Por otro lado, durante el acto de presentación del libro, el ex jefe de Estado se refirió a la importancia de las elecciones de este año: “Se define si Argentina sigue viviendo en una democracia o en una autocracia, la forma elegante de decir pérdida de las libertades”.

En ese sentido, sin precisar cuáles, dijo que las internas en el bloque que dejó a cargo de Patricia Bullrich deben minimizarse para que “nos podamos concentrar en el objetivo de discutir si vamos a vivir en un sistema democrático republicano o en un modelo como el de los nicaragüenses o el de los venezolanos”.

“Tenemos que defender nuestros derechos, nuestras libertades. Nuestra democracias ya no se pierden por golpes de Estado, pero existen dirigentes que te van sacando libertades sin que te des cuenta y un día que quiebran”, expresó en referencia a los regímenes de Daniel Ortega en Nicaragua y de Nicolás Maduro en Venezuela a los que el gobierno de Alberto Fernández evitó condenar en varias oportunidades.