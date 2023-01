Macri deslizó que Milei lleve gobernador de JxC

El expresidente indagó ante una docena de dirigentes si era viable que el líder de La Libertad Avanza confluya a nivel provincial para intentar derrotar al oficialismo en el distrito donde concentra su poder. Los problemas legales, la respuesta de Ritondo y De la Torre, y la falta de acuerdo con el economista. Además, el recuerdo del caso Massa, la complejidad de los territorios que hoy domina Juntos por el Cambio y el contundente rechazo a incorporar otras fuerzas ante unas PASO en territorio bonaerense. La “batalla cultural” y detalles de la discusión alrededor de las posibilidades electorales reales opositoras.

Expresidente. Planteó la idea de intentar a unir a la oposición en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de quitarle la gobernación bonaerense al Frente de Todos en este 2023. | Pablo Cuarterolo

“¿Milei puede llevar un candidato a gobernador nuestro?”. Mauricio Macri sorprendió al grupo de dirigentes y empresarios que lo escuchaban en una cena reservada en el Hotel Costa Galana, en Mar del Plata. Venía de plantear que el líder de La Libertad Avanza es parte “del cambio cultural que necesita la Argentina” y de destacar que será alguien “importante”.

En ese marco, indagó a los dirigentes bonaerense que lo acompañaban si había alguna chance de que Milei lleve un único candidato a gobernador para poder derrotar al Frente de Todos en territorio bonaerense.

Tanto Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO y precandidato a gobernador bonaerense, como Joaquín de la Torre, senador provincial y también precandidato, le respondieron que habría que revisar la legislación vigente.

“Mauricio, creo que electoralmente no se puede, después de Ruckauf (quien llevó a Eduardo Duhalde y el apoyo de Domingo Cavallo y la Ucedé para su boleta); además, Milei no va a llevar a cualquiera”, le respondió Ritondo. Por su lado, De la Torre avaló y planteó que habría que rever la legislación para armar esa “Y”.

“¿Milei puede llevar un candidato a gobernador nuestro?”, preguntó Macri

El tema quedó en compás de espera. Aunque los “halcones” saben que Milei jamás querría compartir boleta con “las palomitas blandas”, como denomina a un sector del PRO más la UCR y la Coalición Cívica, a quienes desprecia. En otras palabras: jamás iría con Diego Santilli o el radical Maximiliano Abad, aunque eso implicara ganarle al Frente de Todos.

Por otro lado, un acuerdo que implique una “Y” supondría también una dificultad a nivel territorial con los candidatos a intendente. Es que Milei pretende tener un candidato en cada distrito, mientras que en JxC están discutiendo aún en qué municipios habrá PASO y en cuáles se liberará el camino. En principio, donde gobierna JxC no habrá primarias.

Pero la idea de una “Y” que permita disputar al kirchnerismo ya lo habían pensado Sergio Massa y María Eugenia Vidal en 2015, cuando el tigrense no tenía un candidato fuerte en la Provincia. Quien llevó las riendas de esa negociación fue Emilio Monzó, en ese entonces el armador político dilecto de la campaña Macri presidente. La negociación no llegó a buen puerto, pero a comienzos de 2019 volvió a reflotarse cuando Massa no tenía intenciones aún de reunirse con Cristina Kirchner.

Con todo, en otro tramo de la cena íntima en el Costa Galana, el expresidente consultó si había chances de que se meta en el ballottage como segunda fuerza dejando al oficialismo en tercer lugar. Quien le respondió fue Jorge Macri, el ministro de Gobierno porteño, quien ensayó una explicación vinculada al piso que obtuvo en 2021 el oficialismo en la Provincia lo cual implicaría, con 39 puntos a nivel bonaerense, unos 16-17 a nivel nacional. Si JxC orilla los 40, sería casi imposible que Milei llegue, analizó en la mesa. Ritondo asintió ese razonamiento: es muy complicado que el economista se meta en la segunda vuelta.

De todas formas, Macri no tuvo problema en plantear que “Milei también es parte de la batalla cultural, va a ser importante lo que haga este año”.

“Si le abrimos la puerta a (José Luis) Espert, ¿por qué no a Milei?”, cuestionó De la Torre el jueves en el programa online que tiene Viviana Canosa. De todas formas, aclaró, para De la Torre es “mejor” que Milei vaya “por fuera” de JxC. Por ahora, no hay un acercamiento formal, pero en la oposición saben que será una tarea compleja ganarle al PJ unido.

Cumbre en Bariloche

El Foro de Legisladores del PRO, que reúne a unacentanar de diputados locales de todo el país, organizó para hoy un encuentro nacional en Bariloche, donde disertará Mauricio Macri, quien abrirá la cumbre, y a la que se sumarán dos paneles. Arrancará a media mañana con el expresidente.

Uno con el economista Hernán Lacunza, referente hoy de Horacio Rodríguez Larreta, pero quien ocupó la cartera de Hacienda en el último tramo del mandato presidencial de Macri tras haber sido quien manejara las finanzas de María Eugenia Vidal en la Provincia por tres años y medio.

También habrá otro panel vinculado a la seguridad, que tendrá al exviceministro del área Eugenio Burzaco, quien hoy también está trabajando en el armado del jefe comunal.

f:Perfil