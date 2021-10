Macri,enDolores:“Si creen que esta obsesión con mi persona va a disminuir mi compromiso,están muy equivocados”

El ex presidente habló desde un escenario, que compartió con el núcleo duro del macrismo; también habló la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich

El ex presidente Mauricio Macri habló frente a una multitud que se aglomeró en las afueras del edificio de la justicia federal de Dolores, donde el ex jefe de Estado debe prestar declaración indagatoria por supuesto espionaje a familiares de víctimas del ARA San Juan.

“Hay gente lamentablemente en la ruta, había más controles de lo habitual, siempre estas maldades. Gracias Pato porque siempre estás en todas, este día me transporta a esa tarde del 7 de diciembre, donde nos despedimos, pero me comprometí a estar siempre con ustedes”, dijo el ex presidente.

“Están acá por que vienen a defender su futuro, vamos a luchar por tener una vida mejor. Hay que promover una cultura del poder sana, más transparente, más sana, no como hoy una cultura del poder oscura, tan perversa que usa una tragedia para dañar“, agregó.

“Estoy acá porque siempre damos la cara, sabemos lo que hicimos y sabemos de nuestras intenciones. Sabemos que si ellos creen que estos dos años de agresiones, esa obsesión permanente de mi persona, si creen que con eso van a disminuir mi compromiso con ustedes, están muy equivocados. Argentina tiene futuro, por eso el 12 de septiembre pasó lo que pasó y el 14 vamos a ratificarlo

La citación, la tercera, ya que durante la primera estaba en el exterior y faltó al segundo llamado, la hace el juez federal subrogante Martín Bava.

La prohibición de salida del país también fue impuesta a Macri, pero éste apeló y también es otra de las cuestiones que debe definir la Cámara Federal de Mar del Plata.

Por el momento, no se sabe si el protagonista va a contestar o no preguntas del juez y el fiscal federal Juan Pablo Curi. También puede presentar un escrito y negarse a declarar.

Un detalle a considerar: Bava tras cumplir con el acto de indagatoria cuenta con diez días para procesarlo o no a Macri. Temas relacionados:Judiciales