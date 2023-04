Macri le bajó el pulgar a desdoblar las elecciones en la Ciudad: «Sería en contra de lo que trabajamos todos estos años»

El ex presidente se mostró en contra de «cambias las reglas en un año electoral» y afirmó que va contra los valores de Juntos por el Cambio.

Mauricio Macri volvió a hablar este domingo sobre su paso al costado de la candidatura presidencial, las repercusiones que tuvo su decisión dentro de Juntos por el Cambio y cuestionó la intención de desdoblar las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires.

«Estoy convencido. No es que me fui, sentí que esto empoderada mejor a nuestros dirigentes y que terminaba con el caudillismo y que todos nos empoderemos con el cambio», expresó en radio Rivadavia sobre su decisión de no ser candidato.

Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, juntos en La Angostura.

Además, sostuvo que la iniciativa de implementar en la Ciudad las «elecciones concurrentes» es «ir en contra de los vecinos porque es más gasto del Estado, es más tiempo de votación».

«Por todo esto y no cambiar reglas en año electoral, que JxC son valores que ha puesto en sus declaraciones de principios, la mayoría del PRO está en desacuerdo. No creo que Horacio tome esa decisión, sería ir en contra de lo que hemos trabajado durante años«, remarcó.

Una iniciativa que viene tomando impulso en la Ciudad es que la votación de las categorías nacionales se realizara separadas de los cargos porteños. Al parecer, el jefe de Gobierno tiene la decisión tomada de convocar a elecciones concurrentes en la Ciudad.

El abrazo entre Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau.

Una de las opciones que analiza Rodríguez Larreta es no desdoblar, pero sí votar con listas separadas. Es decir, realizar la elección el mismo día, pero con boleta separadas. El radical Martín Lousteau presiona por esa modalidad, para no competir en desventaja contra Jorge Macri, el candidato respaldado por el ex presidente.

¿En qué consisten las elecciones concurrentes? El 13 de agosto, los porteños deberán elegir en las PASO, por un lado, presidente y diputados nacionales; por otro, tendrán que votar por alcalde. En el primer caso será con boleta sábana y, en el segundo, con boleta única o electrónica.



Macri contó que por pedido del jefe de Gobierno se reunió con Lousteau para hablar respecto a este tema y que le dijo que está bien buscar mecanismos para competir pero sin afectar a los ciudadanos.

«Tenemos un desafío que es no complicarle la vida a la gente y no cambiar reglas creyendo que de esa manera se va a manipular en algo el voto de los porteños», enfatizó.

El ex mandatario insistió en que no hay necesidad de cambiar las reglas electorales para buscar especulaciones políticas y además «complicándole la vida a la gente».

«Nunca se hizo antes en la Ciudad. Creo yo que si la política piensa que por cambiar reglas electorales los porteños van a elegir en un sentido determinado es no conocer a los porteños«, sentenció.

«El kirchnerismo no entra al ballotage»

Macri analizó el escenario electoral rumbo a las presidenciales, vaticinó una mala performance para el oficialismo y se refirió a la figura creciente de Javier Milei.

«Hoy te digo más que nunca que el kirchnerismo no entra al ballotage«, aseguró Mauricio Macri al ser consultado sobre las chances del dirigente de La Libertad Avanza.

Macri contó que durante sus recorridas por el conurbano bonaerense pudo constatar el hartazgo con el oficialismo ante el incumplimiento de las promesas del FdT.

«Hoy estoy más convencido que nunca y eso demuestra el hartazgo con estas ideas y eso me da esperanza, sentir que hay futuro porque estamos a punto de abandonar ideas que nos han condenado durante décadas», sentenció.

El asesinato del chofer en La Matanza

El ex presidente se refirió al caso del asesinato del chofer de la Línea 620 en La Matanza y de las acusaciones del kirchnerismo hacia la titular del PRO, Patricia Bullrich.

«Al negar la realidad, echarle la culpa a Patricia del asesinato de este pobre chofer con el daño a su familia, demuestra una negación de la realidad, incapacidad de ver que lo que están haciendo está mal. No hay posibilidad que mejoren», expresó.

Además, se mostró muy duro en cuestionar la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y la calificó de «dañino» para la sociedad.

«Tenemos que abandonar la soberbia de que uno no se puede equivocar, que no se puede decir ‘perdón, me equivoqué’. Porque cuando ya venís tan atrás no hace falta ser creativo, hay que ver las experiencias exitosas de chilenos, brasileños, uruguayos», enumeró.

El pedido a Sergio Massa

Macri realizó también un duro diagnóstico económico y vaticinó meses «muy duros» para la Argentina, debido a que el Gobierno no tiene coordinación y una fuerte «descoordinación».

«Por favor haga algo que no sea un parche para patear la pelota para adelante, que construya, que sirva para la Argentina del futuro, que va a cambiar después de diciembre», expresó.

En esa línea, cuestionó duramente la gestión del Gobierno y medidas como el «dólar soja» para poder paliar y le exigió no seguir «agravando la bomba que están dejando» para la próxima gestión.

«Esta es la peor versión del peronismo. Estamos en una situación dramática con un futuro en diciembre muy promisorio, del cual nos vamos a tener que construir con mucho esfuerzo porque nos dejan en el séptimo subsuelo», remarcó.

Las elecciones en Boca

Otra de las elecciones que le preocupan a Macri son las del Club Atlético Boca Juniors, donde ya se decidió a respaldar la candidatura de su ex ministro Andrés Ibarra, para pelearle al oficialismo de Juan Román Riquelme.

«Voy a participar porque estoy muy preocupado con lo que está pasando en Boca», enfatizó. Pero evitó dar detalles respecto al lugar qué ocupará en la lista opositora.

Días atrás, Macri apareció en un breve video en el que está por soplar una vela de cumpleaños en una torta con los colores azul y amarillo, y que finaliza con el eslogan «Pasión más gestión. Andrés Ibarra presidente 2023».