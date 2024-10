Macri volvió a marcar distancia de Milei por el veto al Financiamiento Universitario: “No se cumple nada”

El ex presidente consideró, en un encuentro con senadores, que la educación pública es una de las banderas del PRO, pero también planteó la necesidad de auditar las universidades.

Mauricio Macri volvió a marcar distancia del presidente Javier Milei tras el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, durante una reunión con senadores del PRO. El ex mandatario expresó su frustración por los acuerdos no cumplidos, refiriéndose a los encuentros que mantuvo con Milei en la Quinta de Olivos. “Para qué voy a seguir yendo a comer milanesas si después no se cumple nada”, dijo Macri, en alusión a las promesas del Gobierno.

Durante el encuentro, realizado en la casa de Macri en Acassuso, los legisladores del PRO discutieron la agenda legislativa y la polémica generada por el veto a la ley universitaria. Aunque no se tomó una postura definitiva, Macri afirmó que la defensa de la educación pública es una de las banderas de su espacio, y planteó la necesidad de auditar los gastos universitarios, subrayando que “nadie está en contra de las universidades sino del despilfarro”.

Nos reunimos con @mauriciomacri para conversar sobre la agenda legislativa y los desafíos que enfrenta el país.

Estamos convencidos de que el camino hacia un país mejor se construye a partir del respeto por las instituciones, la cultura del trabajo y la responsabilidad fiscal. pic.twitter.com/4Xr5jQkNoa — Frente PRO Senadores (@prosenadores) October 3, 2024

El jefe del bloque de Diputados del PRO, Cristian Ritondo, mantuvo un encuentro en la Casa Rosada con funcionarios del Gobierno, aunque desde ambos sectores se aclaró que no discutieron el veto de Milei. La definición de la postura del PRO sobre el financiamiento universitario quedó pendiente para una reunión entre diputados el martes siguiente, donde se anticipa tensión debido a posibles diferencias internas.

Macri, además, habló sobre su relación con Milei, destacando que el Presidente insistió en una futura alianza electoral entre el PRO y La Libertad Avanza, algo que Macri aún ve con desconfianza. En este sentido, el ex mandatario subrayó que cualquier acuerdo dependerá de lo que el oficialismo esté dispuesto a conceder en las listas electorales.

Finalmente, Macri también se refirió al kirchnerismo, mencionando que Cristina Kirchner podría encabezar la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires. Este hecho llevó al ex presidente a insistir en la importancia de mantener la cohesión dentro del PRO y reafirmar su liderazgo frente a las tensiones internas.