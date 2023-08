Magic Johnson se hizo viral contando cómo se privó de 5 mil millones de dólares

“No sabía ni lo que eran las acciones en ese momento”, reconoció la leyenda de Los Lakers y la NBA

Magic Johnson se hizo viral por la anécdota que contó en All The Smoke: el ex Los Ángeles Lakers se privó de ganar cinco mil millones de dólares.

Cuando todavía jugaba en la Universidad, a la leyenda de la NBA lo fueron a buscar tres empresas: Converse, Adidas y Nike.

“Nike solo tenía un año o dos desde su fundación. Y Converse me ofreció la mayor cantidad de dinero”, explicó en la charla con Matt Barnes y Stephen Jackson.

“Vino Phil Knight (el CEO de Nike) y me dijo: ‘No puedo ofrecerte el mismo dinero que ellos, pero puedo ofrecerte acciones’”. En ese momento Magic se tomó la cabeza.

“Cuando creces siendo pobre, tomas el dinero”, explicó el oriundo de Michigan cinco veces campeón de la NBA. Y reflexionó: “No sabía nada al respecto… yo no sabía ni lo que eran las acciones en ese momento”.

El “No” de Magic a Nike