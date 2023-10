“Que se afilie a La Libertad Avanza”:Malestar en Juntos por el Cambio por el coqueteo de Macri con Milei

Desde el espacio opositor respaldaron a Patricia Bullrich y criticaron los dichos del ex presiente en favor del líder libertario y su apoyo en un posible fututo gobierno.

En el tramo final de la carrera electoral, el ex presidente Mauricio Macri, reabrió la interna en Juntos por el Cambio, al señalar que apoyaría un futuro gobierno del libertario Javier Milei. Lo que hizo que la candidata del espacio opositor, Patricia Bullrich, lo tildara de “inoportuno”.

“No es el momento para que Macri plantee temas parlamentarios futuros, hoy voy a debatir lo que dijo porque me parece inconveniente”, indicó la ex ministra de Seguridad de Cambiemos en las últimas horas.

En ese sentido se mostraron algunos de los referentes del espacio, que brindaron su apoyo a Bullrich y cuestionaron al ex mandatario. “Yo le diría a Macri que se afilie a La Libertad Avanza y listo, terminemos con esta historia”, señaló el diputado José Luis Espert.

“En Juntos por el Cambio, el liberalismo es serio y en serio. Nada de kirchnerismo de segunda generación como el de Milei”, agregó quien supo estar en las filas de Milei y con quien la relación termino en una ruptura irreconciliable.

Otro de los que se alineo con las críticas a Macri fue el diputado nacional y titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien afirmó que el espacio político se enfrenta en estas elecciones a “dos populismos que desprecian la democracia”, en referencia a Unión por la Patria (UxP) y los libertarios.

“Juntos por el Cambio tiene una candidata, Patricia Bullrich, equipos, un programa serio y consistente y una visión de centro republicano y plural. Vamos a ir a balotaje con quien sea y resistiremos a los cantos de sirena de la demagogia y el oportunismo. No queremos más de lo mismo, ni romper todo, ni un salto al vacío”, señaló.

Por su parte, desde el espacio que conduce Milei, respondieron ofreciéndole un lugar al ex presidente, “será bienvenido”, escribió la candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Carolina Píparo, en Twitter.

“Parece que ahora lo quieren jubilar a Macri por estos dichos, Mauricio, ya todos saben que votás a Milei y mientras otros te quieren echar, nosotros te damos la bienvenida”, sostuvo el candidato a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra.