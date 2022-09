Mandé a matar a Cristina”: los reveladores chats entre Brenda Uliarte y la última detenida“

En la tarde de este miércoles, Agustina Díaz, la joven acusada de haber participado y planificado el atentado contra Cristina Kirchner junto a Sabag Montiel y Brenda Uliarte, terminó de declarar frente a la Justicia. Minutos después, se filtraron los comprometedores mensajes que la involucrarían en el caso.

La Justicia expuso un conjunto de mensajes entre Brenda Uliarte y Agustina Díaz que evidenciarían su involucramiento en el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Las jóvenes se conocieron en un colegio secundario en San Miguel y se habrían reconciliado hace poco luego de un largo tiempo de distancia. En el teléfono de Uliarte, Díaz estaba agendada como ‘amor de mi vida’.

En una declaración de dos horas y media, la nueva acusada respondió en la tarde de hoy las preguntas de la jueza María Eugenia Capuchetti y del fiscal Carlos Rívolo, ante sus defensores Marcelo Herrera y Javier Molina. Durante la declaración, Agustina describió a su amiga como ”fantasiosa, fabuladora, delirante y manipuladora”.

“Quiero aclarar que soy inocente porque nunca participé en esto, no tuve nada que ver en esto”, comenzó. Y luego, añadió datos sobre Brenda: que estaba politizada, que quería ser presidenta, sacar una ley para cortarle los genitales a los violadores y también, matar a Cristina.

“Brenda me hablaba de matar a Cristina Kirchner, pero yo no creía que fuera capaz de hacerlo”, insistió. La abuela de Agustina, por su parte, también conversó con la prensa en medio del escándalo por sus declaraciones: “Ella estaba estudiando, de ahí no sale. Solo tuvo la desgracia de tener a esa amiga”, afirmó.

Para los abogados defensores de Díaz, los mensajes no tienen la importancia que los medios y la Justicia pretenden darle. Sin embargo, desde que se filtraron impactan fuertemente en las redes sociales. Nexofin recopila a continuación algunos de los intercambios que, según fuentes confiables de la causa, figuran tal cual en el expediente judicial.

La conversación entre Brenda Uliarte y Agustina Díaz

Brenda Uliarte: “Yo estoy organizando para ir a hacer bardo a la casa rosada con bombas motolov y todo”

Agustina Díaz: “Sería mejor no?”

Uliarte: “Voy con el fierro y le pegó un tiro a Cristina”

Díaz: “Otra vez?”

Uliarte: “Me dan los ovarios para hacerlo”

Díaz: “Por eso te amo”

Uliarte: “Pero a mí sí me dan los ovarios el tema es como porque la vieja tiene seguridad”

Díaz: “Y si”

Uliarte: “Me pudrí que hablen y no hagan nada. Yo si voy a hacer. Se me metió el espíritu de San Martin en el cuerpo… Que hija de puta se metió adentro antes de que le meta el tiro”.

Díaz: “¿Qué pasó? ¿De qué me perdí?”

Uliarte: “Mandé a matar a la vice Cristina. No salió porque se metió para adentro. Una bronca te juro la tenía ahí. Los liberales ya me tienen re podrida yendo a hacerse los revolucionarios con antorchas en Plaza de Mayo basta de hablar hay que actuar. Mandé un tipo para que la mate a Cristi”.

Díaz: “Bank. Buena idea igual. ¿Cuánto te cobró?”

Uliarte: “No me cobró lo hizo porque también está re caliente con lo que está pasando. Te juro que a esa la voy a bajar. Me tiene re podrida que ande robando y quedé impune.”

Díaz: “Te das cuenta del quilombo en el que te vas a meter, ¿no? Te van a buscar por todos lados si se enteran de que sos complice de la muerte de la Vicepresidenta”.

Uliarte: “Por eso mandé a alguien”.

Díaz: “Aunque si, pero quien no va a querer meterle un tiro a esa vieja chorra”.

Díaz: “¿Sabes cuanta guita necesitas para eso? No es mando a matar y me mudo del país. Te van a buscar de todas formas y la guita que necesites para todos los trámites”.

Uliarte: “Tengo algo de money, conocidos. Me voy pero antes quiero hacer algo por el país”.

Díaz: “Che, pero que onda que falló el tiro?. No practicó antes o le falló la adrenalina del momento? Vos dónde estás? No sería conveniente que vayas a tu casa?”

Uliarte: “En lo de una amiga”. “No boluda anda a saber si me allanan”

Díaz: “Ya le hallanaron la casa. Lpm. El tema es que le van a peritar el celular. Y si hay alguna evidencia de que vos sabía lo que el iba a hacer. Y te contentaste.

Uliarte: Mensaje borrado

Díaz: “Ya también como que caes vos”

Uliarte: Mensaje borrado

Díaz: “Exacto. Safaban de todo. Pero el tema sería que el flete no te delate. Ni los demás que te hayan visto llevarte las cosas”

Uliarte: “Lo hacía y quedaba como un n.n.”

Díaz: “Yo tengo un cagaso de que te agarren y te periten el celu”

Uliarte: Mensaje borrado

Díaz: “Tenés que deshacerte del celular. Y cambiar el número. Borrar tu cuenta, todo”.