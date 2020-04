Marcelo Tinelli llegó a Buenos Aires esta madrugada, manejando su camioneta y usando barbijo

El conductor regresó desde Esquel, adonde había viajado para realizar la cuarentena obligatoria junto a su pareja, Guillermina Valdes, y sus hijos Lorenzo y Candelaria. Su mensaje en las redes al entrar a la ciudad 22 de abril de 2020

Marcelo Tinelli, al ingresar a su edificio (foto: captura)

Dos días después de cumplirse un mes de su llegada a Esquel, Chubut, adonde había decidido recluirse para llevar adelante la cuarentena total que dictó Alberto Fernández el 20 de marzo, Marcelo Tinelli emprendió el regreso a Buenos Aires. Y luego de un largo periplo por más de 1850 kilómetros de ruta, a raíz de que el sábado el Gobierno habilitó un permiso excepcional para que regresen a sus casas quienes quedaron varados en otros puntos del país, arribó a su departamento a primera hora de este miércoles, sobre el filo del vencimiento de esa habilitación temporal.

Lo hizo manejando su camioneta y utilizando un barbijo. Así lo mostró Farándula Show, justo cuando el presidente de San Lorenzo pasaba el control de ingreso de la Torre Le Parc, en Palermo. Ante la consulta del periodista, Tinelli atinó a levantar la mano en señal de saludo.

Ya en su casa junto a Guillermina Valdes y Lorenzo, su hijo menor, quienes lo acompañaron en su estadía en el sur desde el 19 de marzo, el conductor de ShowMatch posteó en las redes sociales una imagen tomada desde el interior de su vehículo: se observa una avenida 9 de Julio desierta, con el Obelisco en todo su esplendor. “Mi Buenos Aires querido”, escribió -con el emoji de un corazón- sobre la postal que compartió en sus historias de Instagram.

Su hija Candelaria, quien también estuvo en los días en Esquel junto a su novio, el futbolista Federico Giuliani, subió a su cuenta una foto similar de Capital, donde además se observa un letrero público con la leyenda “Tapate la boca”, en clara referencia a los barbijos cuyo uso aconsejan o exigente los distintos gobiernos provinciales. Y que la it girl mostró que usaba en una selfie que se tomó en la ruta, indicando su regreso. Aunque puede que esa frase escondiera otro mensaje, ya que, acto seguido, Cande hizo público el mensaje agraviante de uno de sus seguidores, y aclaró: “(Mi familia) no hizo nada ilegal, ni se cagó en nadie. Cálmense un toke”.

El lunes de la semana pasada Tinelli respondió a las críticas por una valija que le enviaron al sur. “Yo no me moví en los días que estoy acá -afirmó en diálogo con Luis Novaresio, en La Red-. Lo único que hicimos es seguir un tratamiento médico. No teníamos los medicamentos, los pedimos a Buenos Aires y pagamos un taxi aéreo hasta Esquel».

Explicó además que buscó infructuosamente y sin suerte el fármaco recetado en las farmacias de la zona. «Es algo normal. Lo tengo y no consigo la medicación acá. Y Cande continúa un tratamiento de salud que tiene hace años. Es algo privado -indicó-. Es un traslado de medicamento a una ciudad autorizada. Nada más”.

No obstante, el regreso de ShowMatch sigue siendo todavía una incógnita, tanto por la fecha del debut (días antes del estreno previsto para el 27 de abril Tinelli anunció la postergación para mayo, pero es improbable que suceda el mes próximo) como el canal en el cual se emitirá: un presunto conflicto con El Trece abriría las puertas de un eventual desembarco del Bailando a El Nueve.

Con vistas a resguardar la salud de sus integrantes en medio de la pandemia por el coronavirus, la producción de LaFlia ya dispuso los ensayos de los participantes a distancia, cada uno desde sus respectivas cuarentenas, y prevé la realización del show desde dos estudios, y con coreografías que respeten las normativas indicadas por el Ministerio de Salud.