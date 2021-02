Margarita Stolbizer, «Cristina no quiere un indulto, pretende que le pidan perdón»

La ex diputada y líder del GEN consideró que que la vicepresidenta «piensa que está un escalón por sobre todos los argentinos».

Margarita Stolbizer criticó a Cristina Kirchner al señalar que la ex presidenta «no quiere un indulto, sino que pretende que le pidan perdón».

«No quiere ninguna de las dos cosas. Es una mujer que busca una reivindicación. Ella piensa que está un escalón por sobre los argentinos. Ella no quiere el indulto porque no quiere ser perdonada, pretende que le pidan perdón», analizó la ex diputada nacional en una entrevista en el canal TN.

La líder del GEN también señaló que «dentro de los condicionamientos que tuvo la candidatura deAlberto FErnández a la presidencia venía el tema de la Justicia».

Y agregó: «La conversación no puede no haber tomado eso como uno de los puntos centrales que fijaron en ese acuerdo. Estuvieron acoplados desde un comienzo y lo demostró el Presidente cada vez que tuvo que hablar públicamente».

Enriquecimiento e impunidad

Stolbizer afirmó que la estrategia del kirchnerismo en su período anterior «estuvo dirigida al enriquecimiento«.

«En cambio en esta gestión -continuó- la estrategia es conseguir la impunidad por los delitos que cometieron».

Esta estrategia, según la ex legisladora, también le sirve al oficialismo para desviar las miradas de la agenda económica. «Las declaraciones de figuras del kirchnerismo pidiendo indulto o amnistía son un ruido para poner el foco en un lugar y sacarlo del otro, que es la economía«, aseveró.

Y añadió: «El presupuesto de este año marca que el ajuste va a ser mucho más profundo que lo que venimos viendo con los jubilados».

Reforma a la Justicia

La ex candidata presidencial coincidió con las voces oficialistas en la necesidad de una reforma a la Justicia. Pero aclaró: «Reformas que agilicen los procedimientos, no para demorarlos».

Y descartó que el Presidente sea la persona indicada para realizarlas: «Hoy tenemos un presidente en una condición de fragilidad notable y no es precisamente por el ruido de la oposición, tiene que ver con sus propios errores, la muy mala gestión de la salud, educación y economía en tiempos de pandemia, pero sobre todo por el fuego interno».





Su futuro electoral

Margarita Stolbizer dijo que «siempre» estuvo «en la avenida del medio» en términos electorales pero reconoció que eso la condujo al «fracaso». «Todas las veces que lo intenté fue alineada con sectores del peronismo, y hoy esos sectores están dentro del Gobierno», dijo.

«Tengo conversaciones con muchísimos dirigentes, no he dejado de dialogar nunca. Pero tengo una enorme preocupación por el país, y tiene que ver con la oposición. Mientras que la discusión sea sobre quién es el culpable no vamos a ir a ningún lado», cuestionó.

En esa línea, afirmó: «No estoy tan preocupada por ver cómo se integra una lista, me preocupa saber si en el 2023 va a ver una alternativa que pueda gobernar mirando para atrás».