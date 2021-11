El economista Juan Carlos de Pablo criticó la gestión económica del Gobierno actual en el marco de su disertación para la 42° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Fiel a su estilo, Juan Carlos de Pablo analizó la coyuntura actual de la Argentina en materia de economía y dejó en claro el mal presente que atraviesa el Gobierno, en medio de una crisis financiera que ha hecho tambalear los cargos de varios funcionarios.

“Gobernar no es establecer una asamblea de política económica. Yo siempre le digo a mis alumnos en la universidad que, si quieren trabajar en política económica, piensen en el jefe de guardia de un hospital: le tiran 40 heridos en dos horas y el tipo no elige a los pacientes, tiene que tomar decisiones muy jodidas con información incompleta. Si tu estómago no te permite trabajar así, dedicate a otra cosa”, indicó en su disertación en la 42° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

“La gente idealiza cómo se hace la política económica, la práctica es una pulseada de pareceres: ‘te parece, te parece, te parece’. En el Gobierno están todos paralizados, [el ministro de Economía, Martín] Guzmán está chequeando por el celular si todavía es ministro o le pregunta a sus colaborados si saben algo. Están todos los ministros paralizados, salvo [el secretario de Comercio Interior, Roberto] Feletti que está muy activo”, agregó el profesor de la Universidad del Cema.

De Pablo indicó que el resultado de las elecciones legislativas se parecerá mucho al de las PASO. “La probabilidad que lo den vuelta es muy chiquita. A partir del 14 de noviembre estamos viendo cómo el oficialismo digiere la nueva derrota. Le quedan dos años a un Presidente muy debilitado, lo cual le pone un techo político al escenario 2022″, dijo.

Luego recomendó “introducir reformas que la gente piense que llegaron para quedarse, porque si piensan que será modificada, la gente resiste”.

Por último, indicó que “lo mejor que puede pasar después del 15 de noviembre, es que [el jefe de Gabinete, Juan] Manzur diga que no quiere volver a Tucumán y que corra al Presidente y a la vice y ponga un ministro de economía, que intente chapotear en el barro”. “Necesita un Lacunza de dos años”, recomendó, en referencia al exministro de Hacienda Hernán Lacunza, quien ejerció en los últimos dos meses de gobierno de Mauricio Macri.