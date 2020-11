Martín Lousteau, apuntó contra el Gobierno por el velatorio de Maradona: “Tuvieron el tupé de echarle la culpa a la familia”

El dirigente opositor sostuvo que «en esta conmoción mundial, que trasciende a la Argentina, hubo un intento de sacar rédito político» por parte de la administración de Alberto Fernández. El senador nacional de Juntos por el Cambiose refirió a los incidentes que se se vivieron este jueves en ladurante el velatorio dey apuntó contra el “mal” manejo del Gobierno. ““, sentenció.

“Los que hemos perdido a un ser querido sabemos que los duelos tienen vida propia, que hay heridas que tardan mucho o que no cicatrizan y que requieren de paz y silencio. Hicimos todo lo contrario y encima tenemos el tupé de echarle la culpa a una familia que está en shock y que no creo que haya decidido usar la Casa Rosada, se la ofrecieron. No son responsables de la organización, está claro de quién es la responsabilidad”, consideró el senador, en diálogo con TN.

“Si se hubiera hecho un recorrido desde la Casa Rosada, pero sin que nadie pudiera entrar, hasta el cementerio de Bella Vista con un auto que fuera despacio y donde cada uno de nosotros nos hubiéramos podido despedir, hubiera sido todo más organizado. Pero no, se pretendió otra cosa y en el medio de esa cosa que sale mal, en lugar de trabajar con el otro y arreglarlo, que es lo que debería haber pasado, lo primero que le sale al Gobierno es acusar al otro lado“, criticó el líder de Evolución.

Para el dirigente opositor, además, “en esta conmoción mundial, que trasciende a la Argentina, hubo un intento de sacar rédito político” que estuvo “muy mal estructurado y organizado”, por lo que “se vio la mejor y la peor cara” de lo que genera el fallecido astro del fútbol.

Más temprano, Lousteau ya se había expresado en redes sociales sobre esta cuestión. “Al dolor por la partida de Diego se suma el lamentable espectáculo de hoy (por el jueves). Da vergüenza que en medio de esta tristeza colectiva, estén intentando sacar rédito político de todo, sin hacerse cargo de nada. Pobre familia que aún no lo puede despedir con la paz necesaria”, reflexionó.

Y concluyó: “Una vez que el Gobierno hizo mal las cosas adentro de la Casa Rosada, con todo lo que eso entraña para el patrimonio y la vida de sus funcionarios, lo primero que atinó fue a echar culpas, tal como viene haciendo en materia económica e institucional”.