Más allá del beso: el repudiable gesto del presidente de la Federación de España en medio de los festejos de la selección femenina por el Mundial

Luis Rubiales fue tendencia en las redes por besar sin su consentimiento a la jugadora Jennifer Hermoso en la coronación. Un rato antes, desde las gradas, había demostrado otro polémico acto

Este domingo, España se coronó campeón del Mundial Femenino Australia-Nueva Zelanda 2023 al vencer a Inglaterra por 1 a 0 en una final disputada en la ciudad de Sydney y frente a 75.784 espectadores. El único gol del partido lo marcó la capitana Olga Carmona, a los 29 minutos del primer tiempo. De esta manera, las españolas alcanzaron su primera Copa del Mundo con el seleccionado mayor, luego de ganar el título con la Sub 17 (2018 y 2022) y la Sub 20 (2022)

Sin embargo, no todo fue alegría en la coronación, ya que un gesto de parte del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, causó un repudio generalizado. Es que el máximo dirigente tomó de la cara a la jugadora Jennifer Hermoso y le dio un beso en la boca. Antes le había dado un fuerte abrazo.El beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en la coronación de la selección española tras ganar el Mundial Femenino

Las imágenes del gesto de Rubiales fueron transmitidas en vivo y en directo recorrieron el mundo y una vez que ese momento fue subido a las redes sociales se convirtió en tendencia.Pese a ello, la jugadora pidió que no se le dé “más vueltas” al tema y aseguró que fue “un gesto de amistad y gratitud”.

“Ha sido un gesto mutuo totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial. El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento”, manifestó Jenni en unas declaraciones facilitadas por la RFEF a EFE. “No se puede dar más vueltas a un gesto de amistad y gratitud, hemos ganado un Mundial y no vamos a desviarnos de lo importante”, añadió tras el gran éxito en el Accor Stadium de Sídney.El gesto de Rubiales antes del polémico beso tras el título de España en el Mundial Femenino

El directivo español analizó el partido , pero hasta el momento no se refirió al polémico acto. A propósito de ello, no fue el único, ya que también se viralizó un repudiable gesto de Luis Rubiales en pleno encuentro. El presidente de la Federación española celebró el triunfo de su selección tomándose los testículos a apenas metros de la reina y la infanta.

También circularon en las redes imágenes del directivo besando por sorpresa a la jugadora Olga Carmona delante de las cámaras en una transmisión en vivo. Asimismo, otro usuario compartió una foto de Rubiales realizando el mismo gesto con Jorge Vilda, el entrenador del equipo.

Las fotos con los besos de Luis Rubiales que se viralizaron tras la consagración de España en el Mundial Femenino

España completó la triple corona con un triunfo merecido que pudo ser más amplio si la arquera británica Mary Earps no le hubiera tapado un penal a la mediocampista Jennifer Hermoso en el segundo tiempo. La selección europea se convirtió en el primer país en tener los tres mundiales del fútbol femenino (mayor, Sub 20 y Sub 17) al mismo tiempo y en el segundo junto con Alemania en haber coronado la Copa de la FIFA masculina y femenina.