Más difícil de perder: Apple se prepara para lanzar AirPods de copa

Si odias los mini auriculares de la marca (o si los perdiste y detestás haber pagado el reemplazo), tal vez esta noticia mejore tu día

De acuerdo con un listado en la base de datos de la tienda norteamericana Target, Apple podría lanzar pronto sus esperados AirPods de copa, es decir, auriculares con vincha que abarquen toda la oreja y no necesariamente tengas que meter en tu sucio oído.

Un youtuber que se especializa en tecnología llamado Jon Prosser recibió fotos de la base de datos de las tiendas hechas por empleados donde se ve un producto llamado Apple AirPods (X Generation) con un precio de 399 dólares. Además, es probable que dicho producto sea lanzado en tres colores distintos, ya que hay tres códigos de referencia al artículo.

“Múltiples empleados de Target han comenzado a comunicarse conmigo sobre esto. Los audífonos aparecen en sus sistemas y los escáneres UPC muestran esta misteriosa lista con unos AirPods de Apple con un precio de 399 dólares. Potencialmente los audífonos «StudioPods» de la compañía. ¿Lanzamiento pronto (marzo)?”, cuestionó Prosser en su cuenta de Twitter.

Además de que el youtuber compartiera una imagen en la que es posible ver el producto en la base de datos de Target, publicó una imagen con un diseño conceptual de lo audífonos diadema y la verdad es que no lucen nada mal.

Multiple Target employees have started reaching out to me about this 🤔



Showing up in their systems and on UPC scanners is this mysterious “Apple AirPods (X Generation)” listing, priced at $399. 👀



Potentially Apple’s over-ear “StudioPods” headphones. Launch soon (March)? pic.twitter.com/NVcqH8As47