Más obstáculos para negociar con el FMI: Alberto Fernández aseguró que no es una prioridad

Las declaraciones se dan a horas de que Martín Guzmán viaje a Washington para reunirse con el organismo financiero La renegociación de lacontinua siendo uno de los. Un acuerdo despejaría, al menos en el corto plazo, el horizonte el económico en el país y contribuiría a la recuperación económica. Sin embargo, enlos planes son otros y el presidente,, mandó un mensaje consobre la deuda con el FMI.

En un acto de entrega de viviendas realizado este miércoles sostuvo: “cuando otros me apuran a negociar con el Fondo, yo digo que mi urgencia son los que no tienen casa o trabajo, mi urgencia son los que han caído en el pozo de la pobreza. Esa es mi mayor urgencia. No acordar con los acreedores“.

“Con los acreedores quiero acordar en términos que no posterguen a los argentinos. Quiero que entiendan lo que ha pasado y que cada uno asuma la responsabilidad que le cabe porque prestarle semejante cantidad de plata a devolver en tres años a un país que estaba en default… Hay responsabilidad por todos lados”, agregó el mandatario.

El presidente aprovechó la palabra para criticar, una vez más, al expresidente, Mauricio Macri, al calcular cuántas casas podrían haberse hecho con el dinero del FMI: “Cuando Jorge (Ferraresi, el ministro e Desarrollo Territorial y Hábitat) llegó al ministerio me vino con un plan para desarrollar en 3 años, para construir 260 mil viviendas. Ese plan cuesta 10 mi millones de dólares, en términos actuales, y es la cuarta parte de la deuda que otros tomaron con el FMI en un año”, sentenció el mandatario.

En adición aseguró que haber tomado dicho préstamos fue una “irresponsabilidad”, razón por la cual ordenó una investigación judicial: “Yo digo estas cosas para que todos entiendan la gravedad de la decisión que han tomado otros, la irresponsabilidad con la que se tomó esa decisión y los costos sociales que esa decisión apareja porque eso es dinero que está destinado a salir de la Argentina y a postergar el futuro de argentinos y argentinas, que es precisamente lo que no quiero que pase”.

Las declaraciones del presidente se dan a horas de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, viaje a Washington para reunirse con las autoridades del FMI. Algo que sin duda obstaculizará la posibilidad de alcanzar un acuerdo si es el propio mandatario quien no muestra interés.