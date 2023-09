Massa anticipó más medidas para mejorar salarios y dio una pista sobre Ganancias

El ministro de Economía Sergio Massa dio detalles sobre las últimas medidas anunciadas y el futuro de la campaña.

Sergio Massa fue entrevistado en C5N.

Previo a su viaje a Tucumán y a un posterior encuentro con representantes sindicales y gobernadores, Sergio Massa fue entrevistado en C5N donde anunció próximas medidas para mejorar el salario y el empleo. Además, sostuvo: «Si soy Presidente no van a pagar impuesto a las Ganancias los trabajadores. O, por ahí, antes».

En el inicio de la entrevista, el ministro de Economía reconoció que «agosto ha sido un mes dramático para la Argentina, que tuvo un impacto fuerte inflacionario. El Fondo nos impuso una devaluación que le hizo mucho daño al bolsillo de los argentinos y nos puso en la responsabilidad de tener que encontrar mecanismos de compensación».

En ese marco, detalló que el alivio para las cargas patronales a los empleadores que contraten a nuevos trabajadores es la primera de «un grupo de medidas que vamos a ir tomando a lo largo de los próximos días». Sobre ello, resaltó que los siguientes anuncios apuntarán a «la recuperación del ingreso y por el crecimiento del empleo PyME, que es el principal generador de empleo con el 68%». «No se despidió a un solo trabajador y es el tiempo de premiarlos», sostuvo Massa.

Asimismo, se refirió al impuesto a las Ganancias: «Un laburante por ahora paga el impuesto a las Ganancias, y digo por ahora porque si soy presidente no van a pagar impuesto a las Ganancias los trabajadores. Yo no soy como Macri, porque lo venimos bajando. Arrancamos con 2,4, lo planteé desde el Congreso, lo planteamos desde el Ejecutivo y dentro de poquito voy a mandar una ley con el tema de Ganancias«.

Asimismo criticó que la oposición congeló el proyecto legislativo sobre blanqueo, pero «ahora resultan que sí lo quieren hacer». Sobre ello, destacó que « Estados Unidos nos dio un nivel de información que no le dio a nadie» y se preguntó: «¿Será que la oposición no quería el blanqueo porque no querían que veamos quiénes tenían cuentas en el exterior producto de la evasión impositiva?».

Sergio Massa contra Javier Milei por la dolarización: «Se le cayó la careta»

El ministro de Economía también se refirió a las declaraciones de Javier Milei en el Latam Economic Forum, donde el candidato libertario prometió «dolarizar al valor del mercado. Si hoy está el CCL a $730, entonces ese sería el precio». Además afirmó que «los salarios en términos de dólares van a subir un montón. Y en términos de alimentos van a subir un montón y eso va a derrumbar la indigencia y la pobreza”.

Sobre esas declaraciones, Sergio Massa interpretó que el referente de La Libertad Avanza «ya empezó a desnudar que lo que vendió hasta las PASO como dolarización es en realidad la devaluación del 100% que nos pidió el Fondo hace cuatro meses. Dijo que en realidad el dólar tiene que estar a $730». «Se le cayó la careta», sintetizó.

Posteriormente, subrayó la importancia de observar «qué es lo que representa el ajuste y la devaluación, que es lo que representa el proyecto de Javier Milei«. Allí enumeró: «no solo es arancelamiento de la universidad sino pérdida de beca, que según la Universidad de San Juan son $3 millones por año promedio por familia»; «además representa que el boleto de tren pase a valer $1.100 y el del colectivo $650«; «la boleta de luz, $14.000«.

«Según él, sobra gente en el mercado del trabajo. Eso significa en términos prácticos que su programa es el mismo de toda la derecha argentina: ajuste y devaluación. Lo disfrazan de cosa coqueta», dijo y reiteró que «la salida de la Argentina es exportar más de lo que importa, hacer fuerte su Banco Central a partir de acumular reserva«.

A su vez, manifestó que cree «en la industria nacional. Evidentemente los que dicen apertura económica, dolarización con tasas de interés que no son las que vos fijás». «Ya lo vivimos con Martínez de Hoz y Cavallo. Casi lo logra Macri, ¿y ahora vamos a lo mismo? ¿Otra vez el péndulo hacia el otro lado? La industria nacional tiene que salir a plantear que es parte de un modelo de desarrollo del país».

Sergio Massa: «El 2024 va a ser para la Argentina un gran año»

El candidato de Unión por la Patria pronosticó que «el 2024 va a ser para la Argentina un gran año, salvo que estas ideas -que lo que pretenden es agarrar rápido dólares para pagarle al Fondo y a los bonistas en lugar de defender el salario y la calidad de vida de los argentinos- triunfen».

«Veo al peronismo puesto en marcha, entiendo que lo peor de la crisis terminó y que lo que viene hacia adelante es mejor distribución y mayor nivel de competitividad. Viene un momento para la Argentina, no solamente de generación de empleo sino de crecimiento de la participación del salario en la distribución», añadió y resaltó que «vamos a tener la oportunidad de ganar mercado porque la energía va a generar U$S 12.000 millones en términos de exportación«.

Minutos después, admitió que «a mí a veces me revela pensar que hay radicales que en silencio toleran el arancelamiento universitario«. «Llegó el tiempo de abrir los brazos: tenemos que ir a un gobierno de unidad nacional y construcción de nuevas mayorías, en la que no hablo solo de la política. Tienen que estar en ese gobierno los que defienden la industria nacional, la producción agropecuaria con valor de industrialización, los que defienden de una Argentina con modelo de exportación, los que defienden la idea de una Argentina como país de economía del conocimiento«.

Sergio Massa y la agenda joven: medio ambiente, educación y tecnología

Sergio Massa anticipó que el próximo martes anunciará una nueva propuesta en el ámbito educativo a la que calificó de «súper atractiva porque implica un nuevo contrato de responsabilidades. Si vamos a defender la educación pública, vamos a defender la cantidad de horas de clase, no sólo el edificio de la escuela sin los pibes adentro. Con los pibes adentro, con los docentes adentro e incorporando a la robótica como materia obligatoria e incorporando a las universidades las carreras cortas con la tecnología en la centralidad».

Previamente, se refirió a proponer una agenda de medio ambiente: «Esto de vender órganos o pibes no comprenden que la vida no tiene valor de reposición. Esto de talar bosques o contaminar ríos, no entienden que el lugar donde vivimos y el medio ambiente no tiene valor de reposición. No todo tiene precio como plantea la derecha. Me parece que hay responsabilidades que tenemos que asumir en nuestra agenda que tiene que ver también con qué le dejamos a nuestros pibes».

Sergio Massa detalló su propuesta de seguridad

Consultado sobre su programa de seguridad, Sergio Massa precisó que su propuesta tiene tres dimensiones. «Una vinculada a la persecución del dinero del crimen. Nosotros creemos que tenemos que ir a una agencia autónoma que concentre investigación criminal e investigación de la ruta del dinero porque el problema no son los soldaditos en el tema de la droga sino el financiamiento y el lavado«.

En segundo lugar, mencionó «la prevención«. «El mismo modelo que me ayudó a bajar el delito 92% en Tigre es el modelo que le vamos a ofrecer a cada ciudad de más de 50.000 habitantes para desarrollarlo en cada rincón de la Argentina, financiado desde el Estado nacional», prometió y apuntó a la eficacia de los sistemas de monitoreo y botones antipánicos.

Finalmente, indicó la importancia de la Justicia: «Si la policía detiene y detiene y la Justicia libera y libera, el esfuerzo cae en saco roto«. «Tenemos que empezar a ponerle la cara al Juez de Garantías y a los fiscales que le obliga a los vecinos a convivir en el barrio con un violador porque no hicieron su laburo», concluyó y pidió «tomarles examen» a los jueces y creyó imperiosa una reforma judicial.