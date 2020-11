Massa quiere sumar a Aníbal Fernández al gabinete

Los dos ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner mantuvieron una extensa reunión a partir de la cual volvió a resonar la posible designación de Fernández en algún puesto del gabinete, según adelantó La Política Online. El presidente de la Cámara de Diputados,, recibió durante la jornada del viernes en su despacho afrente a lo que se especula es undel ex candidato a gobernador por la Provincia de Buenos Aires

Los ex jefe de gabinete de Cristina Fernández mantuvieron un extenso encuentro de tres horas en el que almorzaron y discutieron diversas cuestiones, según anticipó La Política Online.

El acercamiento Fernández se da en el marco del documento publicado por la actual vicepresidenta de la Nación, en el que afirmaba que existen “funcionarios que no funcionan”. De esta manera, circuló información sobre una posible salida de la ministra de Vivienda, María Eugenia Bielsa.

Dos semanas atrás, el ex funcionario kirchnerista había asegurado que existía un sector en el Gobierno Nacional que no lo quiere en el Gabinete: “No me quieren en el Gobierno. No quieren que esté en el Gabinete. Ya lo tengo en claro y entonces miro para el costado”, había indicado en su momento.

Sin embargo, no resultaría extraño que el actual interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (Ycrt) ocupe un lugar cercano al actual Presidente tras la reunión con Massa, de la que seguramente quedó mucho contenido por analizar.