MasterChef: El Polaco y el Turco García planean poner un restaurante juntos

El ex futbolista contó todos los detalles de la idea que tiene con el cantante.

El Turco García y El Polaco fueron dos de las revelaciones de la primera temporada de MasterChef Celebrity: pícaros, divertidos y con un gran progreso como cocineros a lo largo de la competencia, lo que los convirtió en dos de los favoritos del público y del resto de los participantes. Incluso entre ellos se formó una gran amistad, y actualmente están pensando llevar su buena relación al plano comercial. Según reveló el ex futbolista en Hay que ver, están pensando en tener su propio restaurante.

“En mi carrera como futbolista gané 6.5 millones de dólares. La invertí mal, me puse una agencia de autos y un restaurante de cuatro pisos con pileta de natación y pantalla gigante, cerca del colegio Pellegrini. Mi socio en el restaurante, que era un tío, fue el problema. Pero ahí no había invertido, sino que había sido la cara visible y al final tuve que poner para pagar los juicios de los empleados. Se llamaba Posta CG”, contó El Turco sobre su mala experiencia en el rubro gastronómico.

Fue entonces que empezó a contar sobre su proyecto con el cantante, pero José María Listori lo interrumpió: “Si lo otro te salió mal, esto te va a salir como el ort*… En serio te lo digo, con todo cariño. Entre vos y El Polaco no hacemos medio”. “¡Pero cocinamos bien!”, se excusó García. A lo que el conductor aclaró: “Pero digo, para administrarlo”.

“Nosotros vamos a poner la caripela, no vamos a firmar nada. Si sale bien, bien. Si me quieren cagar, me van a cagar un poquito. Y si sale mal, nos vemos en Disney. Tengo un amigo que tiene un local en Las Cañitas. El menú va a ser un popurrí, vamos a ver qué hacemos. En serio, el lugar está bueno. Ya hablamos con El Polaco, uno pone el local y falta que venga Michel Platini (sic), el que ponga la plata. Yo algo voy a cocinar”, detalló Claudio Turco García sobre su idea.