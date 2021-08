Matías Cánepa: «Si no se sindicalizan es imposible trabajar»

El ministro de Educación se refirió a los docentes autoconvocados.

Sitepsa le pidió a Cánepa una solución al conflicto docente. Prensa oficial

El conflicto docente sigue sin destrabarse en Salta y ayer los ánimos quedaron aún más caldeados debido a que los delegados de los autoconvocados no pudieron ingresar a la primera reunión de la paritaria salarial con los gremios ni está previsto que lo puedan hacer, de acuerdo a lo manifestado por el ministro de Educación, Matías Cánepa, tras el encuentro. «Yo lamento que los autoconvocados, que son distintos sectores, no se sindicalicen. La forma de poder participar en una mesa de negociación es como institución gremial, así lo determina la ley. Pueden participar en la vida de los gremios que hoy están o generar uno nuevo, pero en definitiva, si no se institucionalizan es imposible trabajar en una mesa paritaria», sostuvo Cánepa.

Mientras los representantes sindicales de la Intergremial (ADP, ATE, UDA, AMET, UPCN y Sadop) estaban dentro de las instalaciones del Centro Cívico Grand Bourg, el acceso principal seguía bloqueado por segundo día consecutivo por los autoconvocados, que mantienen la postura dura de «no aceptar» una equiparación con la paritaria nacional que cerró hace unos días en 45,5% y en su lugar piden un sueldo de $120.000 por cargo.

Al respecto, Cánepa recordó que «la situación económica golpea a las familias y también los ingresos de los estados», dijo que la Provincia destina el 70% de su presupuesto a salarios, y que es un «esfuerzo» de todos los salteños poder asegurar que este le gane a la inflación. Sin embargo, consideró que «hay límites fiscales, que si uno pide lo imposible en el fondo no está buscando una solución, sino mantenerse en el conflicto».

El funcionario provincial fue contundente: «No podemos poner en riesgo nuestra estabilidad financiera». En septiembre, los docentes y los trabajadores estatales en general, completarán el 36% acordado en febrero pasado, acuerdo que Cánepa destacó «»ha sido uno de las mejores del país».

Ayer, el gremio Sitepsa, que fue recibido durante la tarde por aparte por el ministro de Educación, planteó que «primero se debe resolver el conflicto que está en la calle» y luego pensar en la paritaria, y solicitó se invite a la mesa a los delegados departamentales que no se sienten representados por los sindicatos para dialogar. El pedido no fue aceptado.

«Yo lamento que no se sindicalicen, pero nosotros no podemos estar en diálogo con distintos sectores que a veces tienen posturas contrapuestas, esa no es la forma de trabajar, la forma es la institucionalidad y en ese sentido vamos a cumplir con lo que dice la ley, más allá que los escuchamos».

Ayer no hubo una oferta de aumento salarial concreta, la negociación continuará hoy (con horario a confirmar) en el Grand Bourg y probablemente se hable de números. «El criterio fundamental es que el salario esté por encima de la inflación», dijo el ministro.

Nuevo incidente

Anoche, después de la primera reunión paritaria, en la que participaron los representantes de los distintos sindicatos docentes, se produjo un nuevo choque entre efectivos policiales y los autoconvocados, que mantienen el acampe en la puerta de la Casa de Gobierno.



Según reportó Docentes Unidos de Salta, a través de su Facebook, el incidente se produjo cuando los manifestantes intentaron acercarse a las camionetas oficiales que dejaban el Centro Cívico Grand Bourg, en las que al parecer se retiraban funcionarios del Gobierno por la salida lateral ubicada sobre la avenida Federico Lacrosse.

Nuevamente hubo escenas de gritos y llantos de las maestras, que volvieron a acusar una represión por parte de los uniformados que intentaron desalojar el lugar.