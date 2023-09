Mauricio Macri quiere que gane Javier Milei: la teoría de un reconocido politólogo

Para Andrés Malamud, el fundador del PRO ve con buenos ojos una victoria del referente de La Libertad Avanza, en los comicios de octubre.

El reconocido politólogo Andrés Malamud lanzó una polémica frase, que generó asombro en el ámbito político y de los medios. En las últimas horas, el cientista advirtió sobre las intenciones del expresidente Mauricio Macri, de cara a las elecciones generales del próximo 22 de octubre, de apoyar a otra candidata que no sea la líder del Pro, Patricia Bullrich.

Según el doctor en Ciencias Sociales y Políticas, el fundador de Juntos por el Cambio apoyaría una victoria del referente de La Libertad Avanza, Javier Milei, en los comicios, al considerarlo un “hijo desviado”.

“Macri piensa en su fuero íntimo en que le encantaría que gane Milei. Porque Macri siente que fracasó, y que fracasó culpa del sistema. Qué mejor que romper ese sistema que él detesta. Y Milei es una especie de hijo desviado, y no está tan contento con los hijos que le quedaron en Juntos por el Cambio”, manifestó el Malamud.

En ese sentido, sostuvo: “No tengo dudas, que en su fuero íntimo a él le gustaría que gane Milei, aunque no lo puede decir, porque el PRO también es su hijo, y ahí tiene una tensión sentimental”.

Respecto a las fortalezas y debilidades en torno a la figura del libertario, analizó: “Milei tiene dos innovaciones en la política argentina que hasta ahora nadie nunca había producido. La primera es que su voto no es de clase. Lo que sabemos es que a mayor nivel económico-social, menor voto al peronismo, a menor nivel económico, o sea más pobreza, más voto el peronismo. Milei es transversal, lo votan por igual en todas las clases sociales”, explicó en una entrevista reciente.

Y agregó: “La segunda característica es geográfica. Salió tercero en las dos Buenos Aires, pero ganó en 16 provincias en el interior, por eso no lo vimos venir. La cuestión generacional también es importante, pero la juventud pasa con el tiempo, sí él tiene más votos en los jóvenes sobre todos los jóvenes varones, pero me parece mucho más importante que su voto no es de clase y que está geográficamente localizado”.

Además, destacó el valor de los gestos, en el caso del líder libertario. “Está estudiado que la gente confía más en los gestos faciales que en la racionalidad de las propuestas. Y Milei transmite más desde los gestos. Y por eso gana en Tierra del Fuego, la provincia más subsidiada, cuando él es el candidato más antisubsidios del país”, manifest