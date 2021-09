Máxima tensión en Brasil: con tintes antidemocráticos, Bolsonaro lanzó una dura amenaza contra la Corte Suprema

El mandatario brasileño se hizo presente en las manifestaciones convocadas en defensa de la “libertad” luego de que el máximo tribunal abriera una investigación en su contra.

En medio de las celebraciones por el Día de la Independencia, el Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, arremetió duramente contra la Corte Suprema de Justicia tras haberle iniciado una investigación en su contra sobre difusión de noticias falsas y amenazas a la democracia que ya ha llevado a la cárcel a numerosos activistas de ultraderecha.

En ese sentido, el mandatario brasileño fue acompañado en Brasilia por una gran horda de manifestantes que marcharon no sólo por la destitución de los magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF), sino también por una intervención militar.

En un tono que fue catalogado por los medios locales como “amenaza golpista”, el Jefe de Estado lanzó: “O el jefe de ese Poder [Judicial] pone en caja a uno de los jueces de la Corte o ese poder puede sufrir aquello que no queremos que ocurra”, aseguró en un claro mensaje al presidente del STF, el ministro Luiz Fux, que abrió investigaciones contra él y su entorno, entre otros motivos por propagación de falsas informaciones.

“No queremos pelear con ningún poder, pero no podemos admitir que una persona turbe nuestra democracia y ponga en riesgo nuestra libertad”, agregó en una referencia velada al magistrado Alexandre de Moraes, con el que se ha enemistado en el marco de un grave conflicto institucional.

Envalentonados por la convocatoria del presidente para celebrar el día festivo y elevar su disputa con el Poder Judicial, seguidores del controvertido mandatario se han desplegado en las calles de Brasilia y San Pablo para participar de las manifestaciones y expresar su apoyo al presidente ultraderechista.

“A partir de hoy empieza a escribirse una nueva historia en Brasil. Pido a Dios que, más que sabiduría, me dé fuerza y coraje para decidir debidamente. Las decisiones no son fáciles. No elijan el lado de la confrontación. Siempre estaré junto al pueblo brasileño”, dijo el presidente a la multitud.