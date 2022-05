Máximo apuntó fuerte contra Alberto:“Cuando uno quiere conducir,debe saber obedecer”

El titular de La Cámpora le envío duros mensajes al Presidente y a Martín Guzmán.

El diputado nacional, Máximo Kirchner, amplió la grieta existente en el Gobierno nacional con nuevas declaraciones contundentes. En un acto partidario desarrollado en el club Podestá de Lanús, el titular de La Cámpora cargó duramente contra Alberto Fernández y Martín Guzmán.

El hijo Cristina Kirchner le pidió al Presidente que escuche a la gente y le manifestó: “Nuestro pueblo se conduce obedeciendo. Cuando uno quiere conducir, debe saber obedecer, y el pueblo manda. Y para saber conducir el dirigente tiene que haber sido conducido”.

“Lo que más me preocupa es cuando los dirigentes, más que romper la ola, quieren surfearla. La ola no se surfea, se rompe, porque sino, se hace más grande. Vemos dirigentes de monopatín en los medios, que van con el monopatín de medio en medio, y logran que los traten bien. No sé las concesiones que harán“, agregó el diputado.

Luego, Máximo Kirchner apuntó directamente contra Martín Guzmán: “El ministro de Economía dice que no tiene apoyo político. Yo le digo: tenés el apoyo del FMI y el de Kristalina, de la central sindical más importante (la CGT), de los movimientos sociales y del Presidente. ¿Cuánto más apoyo querés para que las cosas salgan bien?“.